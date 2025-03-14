Экс-полицейский из Новосибирска отправится в колонию за педофилию

Posted 14 марта, 08:55
Published 14 марта, 08:55
Modified 14 марта, 08:57
Updated 14 марта, 08:57
По версии следствия, бывший региональный госавтоинспектор Роман Валов надругался над тремя девочками. Его жертвам было от 8 до 12 лет, все они дети друзей преступника.
Суд признал экс-майора виновным и назначил ему 17 лет колонии. Также сотрудники ГУФСИН обязаны докладывать потерпевшим о месте нахождения и любых перемещениях осужденного под стражей.
Ранее под Новосибирском произошел скандал с надругательством над второклассницей, совершенном школьниками постарше. Учителя назвали произошедшее «игрой».