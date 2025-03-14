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Posted 14 марта, 08:55

Published 14 марта, 08:55

Modified 14 марта, 08:57

Updated 14 марта, 08:57

Экс-полицейского осудили

Экс-полицейский из Новосибирска отправится в колонию за педофилию

14 марта 2025, 08:55
Фото: 1MI. Экс-полицейского осудили
В Новосибирске суд вынес приговор бывшему сотруднику полиции за совершение насильственных действий в отношении несовершеннолетних.

По версии следствия, бывший региональный госавтоинспектор Роман Валов надругался над тремя девочками. Его жертвам было от 8 до 12 лет, все они дети друзей преступника.

Суд признал экс-майора виновным и назначил ему 17 лет колонии. Также сотрудники ГУФСИН обязаны докладывать потерпевшим о месте нахождения и любых перемещениях осужденного под стражей.

Ранее под Новосибирском произошел скандал с надругательством над второклассницей, совершенном школьниками постарше. Учителя назвали произошедшее «игрой».

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