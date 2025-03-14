ФАС требует пересчета тарифов ЖКХ в Новосибирске: 1,1 млрд исключат из платежей

С 1 июля 2025 года из тарифов исключат 1,1 млрд рублей неподтвержденных затрат. Это может привести к снижению платежей для населения, если департамент оперативно скорректирует расчеты. Следующий шаг — исполнение всех предписаний. Тем временем с лета платежи за ЖКХ снова вырастут.