ФАС требует пересчета тарифов ЖКХ в Новосибирске: 1,1 млрд исключат из платежей

Posted 14 марта, 10:04
Published 14 марта, 10:04
Modified 14 марта, 10:06
Updated 14 марта, 10:06
По итогам проверки департаменту по тарифам выдано 7 предписаний на корректировку расчетов, которые затронут сферы электроэнергетики, обращения с ТКО, теплоснабжения и водоснабжения.
Электроэнергия
— Учтена «виртуальная» экономия прошлых лет, что привело к завышению плановых потерь и необоснованному росту тарифов.
Транспортировка отходов (ТКО)
— Расходы рассчитаны по чужим регионам, а не на основе действующих договоров Новосибирской области.
Водоснабжение и тепло
— Отчисления направлялись не на модернизацию сетей, а на компенсацию текущих расходов, нарушая принципы долгосрочного планирования.
С 1 июля 2025 года из тарифов исключат 1,1 млрд рублей неподтвержденных затрат. Это может привести к снижению платежей для населения, если департамент оперативно скорректирует расчеты. Следующий шаг — исполнение всех предписаний. Тем временем с лета платежи за ЖКХ снова вырастут.