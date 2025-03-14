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Posted 14 марта, 10:04

Published 14 марта, 10:04

Modified 14 марта, 10:06

Updated 14 марта, 10:06

Тарифы пересчитают

ФАС требует пересчета тарифов ЖКХ в Новосибирске: 1,1 млрд исключат из платежей

14 марта 2025, 10:04
Фото: 1MI. Тарифы пересчитают

В Новосибирске ФАС потребовала убрать 1,1 млрд из тарифов ЖКХ

Антимонопольная служба выявила нарушения при формировании тарифов на коммунальные услуги в Новосибирской области.

По итогам проверки департаменту по тарифам выдано 7 предписаний на корректировку расчетов, которые затронут сферы электроэнергетики, обращения с ТКО, теплоснабжения и водоснабжения.

Какие были нарушения:

Электроэнергия

— Учтена «виртуальная» экономия прошлых лет, что привело к завышению плановых потерь и необоснованному росту тарифов.

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Транспортировка отходов (ТКО)

— Расходы рассчитаны по чужим регионам, а не на основе действующих договоров Новосибирской области.

Водоснабжение и тепло

— Отчисления направлялись не на модернизацию сетей, а на компенсацию текущих расходов, нарушая принципы долгосрочного планирования.

Что изменится?

С 1 июля 2025 года из тарифов исключат 1,1 млрд рублей неподтвержденных затрат. Это может привести к снижению платежей для населения, если департамент оперативно скорректирует расчеты. Следующий шаг — исполнение всех предписаний. Тем временем с лета платежи за ЖКХ снова вырастут.

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#Эмилия Губарева#Новосибирск#Тариф#ЖКХ#Платежки#ФАС
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