«Герои НовоСибири»: ветераны СВО применят свой опыт на госслужбе

Posted 14 марта, 04:02
Published 14 марта, 04:02
Modified 14 марта, 04:04
Updated 14 марта, 04:04
Более 300 человек уже подали заявки на участие в программе — набор продлится еще неделю, до 24 марта. Далее участников ждут тестирование и собеседование. Зарегистрироваться можно на платформе «Герои НовоСибири».
Один из кандидатов на участие в программе — Александр, в прошлом боевой офицер МВД, служил в зоне специальной военной операции — защищал Родину на рубежах Луганской и Донецкой народных республик, Курской области. Вернувшись после ранения в Новосибирск, Александр решил, что хочет и дальше вносить свой вклад в защиту и развитие своей Родины уже в гражданской жизни с помощью проекта «Герои НовоСибири».
«Основная цель — пройти обучение, прокачать себя, получить новые знания в наших учебных заведениях с помощью этой программы. Дальше двигаться по карьерной лестнице, чтобы работа моя была более плодотворной на благо нашего города и области. Я считаю, что всегда можно найти 1,5-2 часа в день, посвятить их обучению и со всем справиться», — отметил Александр.
Напомним, проект «Герои НовоСибири» — аналог федеральной программы «Время героев» был запущен в Новосибирской области в феврале этого года. Это программа обучения для ветеранов и участников специальной военной операции, прошедших соответствующий конкурсный отбор. Для участников проекта создается банк управленческих вакансий. За каждым участником проекта будет закреплен наставник из числа руководителей областных органов власти, который будет сопровождать его весь период обучения. Кроме того, сформирован пул 100 экспертов из числа руководителей крупных промышленных предприятий Новосибирской области.