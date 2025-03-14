«Герои НовоСибири»: ветераны СВО применят свой опыт на госслужбе

Более 300 человек уже подали заявки на участие в программе — набор продлится еще неделю, до 24 марта. Далее участников ждут тестирование и собеседование. Зарегистрироваться можно на платформе «Герои НовоСибири».



Один из кандидатов на участие в программе — Александр, в прошлом боевой офицер МВД, служил в зоне специальной военной операции — защищал Родину на рубежах Луганской и Донецкой народных республик, Курской области. Вернувшись после ранения в Новосибирск, Александр решил, что хочет и дальше вносить свой вклад в защиту и развитие своей Родины уже в гражданской жизни с помощью проекта «Герои НовоСибири».