«Хамство персонала и реклама вместо фильмов»: топ-3 худших кинотеатра Новосибирска

Posted 14 марта, 05:18
Published 14 марта, 05:18
Modified 14 марта, 06:21
Updated 14 марта, 06:21
Посещение кинотеатра может стать провальным экспериментом, если вместо комфорта вы сталкиваетесь с хамством, холодом и техническими проблемами. На основе анализа тысяч отзывов в 2GIS мы составили список заведений, которые новосибирцы назвали худшими для кинопросмотра.
Средняя оценка: 2,1/5 — антирекорд города.
Критика хамского персонала
«Зал шикарный, но после общения с администратором хотелось уйти. Создаётся впечатление, что вы им должны за сам факт своего присутствия», — пишет в 2ГИС житель Новосибирска Николай Степанов.
«Неадекватная девушка на ресепшене. Потерял билет, говорю можете распечатать заново есть электронный чек. Ответ нет. Говорю хорошо давайте сделаем возврат билета и я куплю новый. Ответ нет. Никакого конструктивного диалога, лишь испорченное мое настроение. Ребят не ходите сюда, пусть свою клиентоориентированность поменяют, а то пользуются что они монополисты в академе», — отмечает Евгений Даньковский.
«Вечно недовольные сотрудники, смотрят на тебя свысока, никогда не идут на компромисс. На проверке билетов стоит откровенный хам. Не рекомендую данный кинотеатр только из-за сотрудников. Дополняет „чудесную обстановку“ кафе со старым попкорном», — уточняет Рома Обидин.
«Хуже персонала нет нигде. Принципиальность их кредо)) увидела множество комментариев про это и поняла, что конфликтные ситуации — обыденность. Испорченный день и ужасное настроение. На сеанс так и не попали», — предупреждает Виктория Г.
Сильные стороны:
Стильный дизайн интерьеров.
Просторные кресла с регулируемой спинкой.
Средняя оценка: 2,7/5
Почему разочаровывает:
Температура в залах опускается до уровня уличной — зрители кутаются в куртки.
«Самый ужасный кинотеатр, где мы были. В зале очень грязно и холодно. Сиденье было залито чем то липким, настроение было испорчено. Попкорн отвратительный, прогорклый на вкус», — говорит Алевтина Тимакина.
Бесконечная реклама: 20+ минут промороликов перед сеансом вызывают вопросы: «Это кинотеатр или рекламная площадка?».
«Сел фильм смотреть, смотрю 20 минут рекламу русских сериалов», — возмущается Анна Кунгурова.
«Пришёл на премьеру, а треть времени провёл в компании с рекламой. Хоть термос бери!», — отмечает Иван З.
«20! минут трейлеров, вы серьезно?», — критикует Олеся Логутенко.
Что хвалят:
Современные кресла с подлокотниками.
Чистота и оперативная работа сотрудников.
Средняя оценка: 3,1/5
Главные претензии:
Упадок инфраструктуры: дырявый линолеум, обшарпанные стены, кресла с пятнами неизвестного происхождения.
«Ужасный кинотеатр с лопнувшим полотном. Гардероба нет. Терминал у них „не работает“, год назад, как сказали, было также», — делится впечатлением Александра Исакова.
Технические ляпы: приглушённый звук, размытая картинка, проблемы с онлайн-оплатой билетов.
«Пришло время заменить экран. К сожалению, на нём появились полосы, из-за чего просмотр фильма становится неприятным. Также было бы здорово обновить сиденья и предусмотреть возможность убирания ручек», — отмечает недостатки Юрий Ядрышников.
Климатический дискомфорт: отсутствие вентиляции превращает зал в «баню».
«Кассирша встретила меня фразой: „Карты не работают, платите налом“. В зале было так душно, что я уснул на второй трети фильма. Жаль, сюжет не запомнил — только потёкшее изображение», — делится посетитель Ярослав Измайлов.
Плюсы:
Бюджетные цены на билеты.
Почти вежливый персонал.
В топ-3 проблем новосибирских кинотеатров-аутсайдеров входят: помещения, требующие ремонта, пренебрежение климатом, грубость персонала. Однако, как отмечают пользователи, «ложка мёда не спасает бочку дёгтя». Возможно, этот субъективный антирейтинг горожан, станет толчком для владельцев заведений пересмотреть подход к сервису. Ранее мы назвали топ-5 худших ТЦ Новосибирска.