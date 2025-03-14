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Posted 14 марта, 05:18

Published 14 марта, 05:18

Modified 14 марта, 06:21

Updated 14 марта, 06:21

Что не нравится новосибирцам

«Хамство персонала и реклама вместо фильмов»: топ-3 худших кинотеатра Новосибирска

14 марта 2025, 05:18
Фото: 1MI. Что не нравится новосибирцам

В Новосибирске назвали худшие кинотеатры по народному антирейтингу

Антирейтинг кинотеатров Новосибирска: горожане рассказали, куда не стоит идти за атмосферой.

Посещение кинотеатра может стать провальным экспериментом, если вместо комфорта вы сталкиваетесь с хамством, холодом и техническими проблемами. На основе анализа тысяч отзывов в 2GIS мы составили список заведений, которые новосибирцы назвали худшими для кинопросмотра.

Топ-1. «Киномир»: чемпион по хамству

Средняя оценка: 2,1/5 — антирекорд города.

Критика хамского персонала

«Зал шикарный, но после общения с администратором хотелось уйти. Создаётся впечатление, что вы им должны за сам факт своего присутствия», — пишет в 2ГИС житель Новосибирска Николай Степанов.

«Неадекватная девушка на ресепшене. Потерял билет, говорю можете распечатать заново есть электронный чек. Ответ нет. Говорю хорошо давайте сделаем возврат билета и я куплю новый. Ответ нет. Никакого конструктивного диалога, лишь испорченное мое настроение. Ребят не ходите сюда, пусть свою клиентоориентированность поменяют, а то пользуются что они монополисты в академе», — отмечает Евгений Даньковский.
«Вечно недовольные сотрудники, смотрят на тебя свысока, никогда не идут на компромисс. На проверке билетов стоит откровенный хам. Не рекомендую данный кинотеатр только из-за сотрудников. Дополняет „чудесную обстановку“ кафе со старым попкорном», — уточняет Рома Обидин.
«Хуже персонала нет нигде. Принципиальность их кредо)) увидела множество комментариев про это и поняла, что конфликтные ситуации — обыденность. Испорченный день и ужасное настроение. На сеанс так и не попали», — предупреждает Виктория Г.

Сильные стороны:

  • Стильный дизайн интерьеров.

  • Просторные кресла с регулируемой спинкой.

В кинотеатре хвалят залы
В кинотеатре хвалят залы. Фото: Ekaterina Makarenko. 2ГИС
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Топ-2. «Формула Кино Аура»: реклама вместо кино

Средняя оценка: 2,7/5

Почему разочаровывает:

  • Температура в залах опускается до уровня уличной — зрители кутаются в куртки.

«Самый ужасный кинотеатр, где мы были. В зале очень грязно и холодно. Сиденье было залито чем то липким, настроение было испорчено. Попкорн отвратительный, прогорклый на вкус», — говорит Алевтина Тимакина.

  • Бесконечная реклама: 20+ минут промороликов перед сеансом вызывают вопросы: «Это кинотеатр или рекламная площадка?».

«Сел фильм смотреть, смотрю 20 минут рекламу русских сериалов», — возмущается Анна Кунгурова.

«Пришёл на премьеру, а треть времени провёл в компании с рекламой. Хоть термос бери!», — отмечает Иван З.

«20! минут трейлеров, вы серьезно?», — критикует Олеся Логутенко.

Что хвалят:

  • Современные кресла с подлокотниками.

  • Чистота и оперативная работа сотрудников.

Некоторые жалуются не невкусный попкорн
Некоторые жалуются не невкусный попкорн . Фото: От владельца. 2ГИС
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Топ-3. «Аврора»: устаревший формат

Средняя оценка: 3,1/5

Главные претензии:

  • Упадок инфраструктуры: дырявый линолеум, обшарпанные стены, кресла с пятнами неизвестного происхождения.

«Ужасный кинотеатр с лопнувшим полотном. Гардероба нет. Терминал у них „не работает“, год назад, как сказали, было также», — делится впечатлением Александра Исакова.

  • Технические ляпы: приглушённый звук, размытая картинка, проблемы с онлайн-оплатой билетов.

«Пришло время заменить экран. К сожалению, на нём появились полосы, из-за чего просмотр фильма становится неприятным. Также было бы здорово обновить сиденья и предусмотреть возможность убирания ручек», — ​отмечает недостатки Юрий Ядрышников.

  • Климатический дискомфорт: отсутствие вентиляции превращает зал в «баню».

«Кассирша встретила меня фразой: „Карты не работают, платите налом“. В зале было так душно, что я уснул на второй трети фильма. Жаль, сюжет не запомнил — только потёкшее изображение», — делится посетитель Ярослав Измайлов.

Плюсы:

  • Бюджетные цены на билеты.

  • Почти вежливый персонал.

В залах некомфортная температура
В залах некомфортная температура. Фото: От владельца. 2ГИС

В топ-3 проблем новосибирских кинотеатров-аутсайдеров входят: помещения, требующие ремонта, пренебрежение климатом, грубость персонала. Однако, как отмечают пользователи, «ложка мёда не спасает бочку дёгтя». Возможно, этот субъективный антирейтинг горожан, станет толчком для владельцев заведений пересмотреть подход к сервису. Ранее мы назвали топ-5 худших ТЦ Новосибирска.

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