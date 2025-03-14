«Хамство персонала и реклама вместо фильмов»: топ-3 худших кинотеатра Новосибирска

Посещение кинотеатра может стать провальным экспериментом, если вместо комфорта вы сталкиваетесь с хамством, холодом и техническими проблемами. На основе анализа тысяч отзывов в 2GIS мы составили список заведений, которые новосибирцы назвали худшими для кинопросмотра.