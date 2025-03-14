Как строили метромост в Новосибирске: изучаем архивные кадры

Расстояние между опорами железобетонной эстакады, которую возводили в пойме на левом берегу, оставляет 33 метра, всего будет уложено 32 пролета. Планы по строительству станции «Спортивная» существовали изначально, но ее появление предполагалось позже, после достройки большого спорткомплекса в районе существующего сейчас ЖК «Панорама». Были возведены железобетонные колонны, частично смонтирована кровля и стены. На этом стройка остановилась из-за нехватки финансирования. В таком виде долгострой находился много времени, а потом конструкция была снесена.