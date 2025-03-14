Как строили метромост в Новосибирске: изучаем архивные кадры

Posted 14 марта, 10:13
Published 14 марта, 10:13
Modified 14 марта, 10:16
Updated 14 марта, 10:16
Мост, по которому поезда метро пересекают реку Обь в Новосибирске, официально признан самым длинным подобным сооружением в мире. Его протяженность составляет 2 145 метров, причем длина русловой части меняется в зависимости от времени года: при изменении температуры металл расширяется и сужается, поэтому мост растягивается в длину до 50 сантиметров. Из-за этого на опорах предусмотрены специальные ролики на которых мост двигается. Посмотрим, как же строили уникальное инженерное сооружение.
Обсуждение возможных вариантов пересечения составами метро реки Обь, разделяющей Новосибирск на правобережную и левобережную части началось еще в 1975 году. Первоначально доминировала идея прокладки тоннеля в гранитных породах под речным руслом. Этот вариант поддерживали городские власти и представители органов гражданской обороны. Метро и тогда, и сейчас рассматривается как огромное бомбоубежище на случай военных действий. Но этот вариант был отвергнут из-за высокой стоимости.
Еще один вариант предусматривал прокладку путей по дорожному полотну существующего Октябрьского моста с сохранением трамвайного движения. Автотранспорт предполагалось пустить по дополнительно сооруженному второму ярусу. Расчеты показывали, что опоры выдержат дополнительную нагрузку. Однако реализация такого проекта потребовала бы закрытия всего движения по единственной тогда городской автомобильной переправе на два года. Это красивое решение тоже было отвергнуто.
В итоге был выбран вариант, предложенный специалистами Ленгипротрансмоста — отдельно стоящий мост, стальное пролетное строение которого оборудовано красивыми окнами, а подходные пути выполнены в виде железобетонной эстакады. При окончательном проектировании выяснилось, что оконные проемы критически ослабят конструкцию, поэтому от них пришлось отказаться.
Летом 1980 года на берегу Оби вбили вот такую конструкцию с надписью «Мост-метро ось». Это считается вехой начала работ по возведению мостового перехода.
В полную силу работы развернулись в конце лета 1980 года, когда начали сооружение русловых опор и установку основания для эстакады на левом берегу. Монолитные железобетонные опоры возводили одновременно как со стороны левого, так и правого берега Оби.
Для строительства опор в речном русле использовали плавающие краны. Работы на воде шли круглый год. Все опоры были готовы к декабрю 1982 года.
Расстояние между опорами железобетонной эстакады, которую возводили в пойме на левом берегу, оставляет 33 метра, всего будет уложено 32 пролета. Планы по строительству станции «Спортивная» существовали изначально, но ее появление предполагалось позже, после достройки большого спорткомплекса в районе существующего сейчас ЖК «Панорама». Были возведены железобетонные колонны, частично смонтирована кровля и стены. На этом стройка остановилась из-за нехватки финансирования. В таком виде долгострой находился много времени, а потом конструкция была снесена.
В возведении моста и прилегающих к нему конструкций принимали участие не только профессиональные строители. В добровольно-принудительном порядке на стройку в выходные присылали рабочих, служащих и студентов. Субботники были значительной помощью для мостостроителей, на плечи их участников перекладывали значительную часть неквалифицированной работы.
В марте 1983 года начался монтаж первого стального пролета. При строительстве использовали метод надвижки. Для тех лет подобный подход был в новинку. В итоге общий весь пролетного строения составил 6200 тонн. Мы нашли для вас архивные кадры киножурнала «Сибирь на экране», на которых запечатлены моменты этой работы.
Надвижка пролетного строения была завершена 31 января 1985 года. В декабре, когда была полностью готова эстакада, провели финальные испытания всего моста. По нему запустили четыре пятивагонных состава, каждый из который весил 32 тонны. Дополнительно в них загрузили по 640 мешков с песком массой по 50 килограммов. Общая нагрузка составила 1300 тонн. Никаких отклонений в параметрах мостовой конструкции выявлено не было.
Движение поездов открыто вместе со станциями первого пускового участка 25 декабря 1985 года. Правда, в этот день прошла непосредственно торжественная церемония сдачи метрополитена, первые поезда провезли строителей, журналистов партийных функционеров и чиновников. А регулярная работа метро началась 7 января 1986 года.
А вот что видит машинист метро, когда отъезжает со станции и ведет поезд по тоннелю: