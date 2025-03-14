Кошку, которой бездомная играла как плюшевым мишкой, спасли в Новосибирске

Ситуацию разрешил полицейский, который, по стечению обстоятельств, оказался рядом. Изначально, оснований для изъятия животного не было — формально женщина не применяла физическое насилие. Однако, отсутствие у неё регистрации и настойчивые просьбы активистов помогли переломить ход событий. Полицейский лично осмотрел кошку, оценил её состояние и принял решение забрать её для передачи в ветклинику



Измученный питомец оказался в печальном состоянии, он не мяукал и не открывал глаза. Врачи ветклиники диагностировали сильное истощение и поражение кожных покровов. Также у животного атрофированны задние лапки, из-за отсутствия движения.