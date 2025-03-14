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Posted 14 марта, 04:11

Published 14 марта, 04:11

Modified 14 марта, 04:48

Updated 14 марта, 04:48

Кошку спасли

Кошку, которой бездомная играла как плюшевым мишкой, спасли в Новосибирске

14 марта 2025, 04:11
Фото: 1MI. Кошку спасли
В Ленинском районе Новосибирска заметили бездомную, которая играла кошкой, словно игрушкой, используя ее как подушку. Спасти животное удалось с помощью полиции, о чем рассказали волонтеры.

Местные активисты и правоохранители вмешались в ситуацию, чтобы спасти кошку, которую женщина без постоянного места жительства использовала в качестве «живой игрушки».

13 марта возле станции Ипподром очевидцы заметили сибирячку, которая носила с собой переноску с питомцем. По данным приюта Академгородка, животное находилось в клетке круглосуточно. Переноску дамочка использовала как подушку, а отдать пушистую отказывалась даже за деньги. По словам очевидцев, кошка не имела доступа к еде и воде, а ее шерсть была покрыта экскрементами.

Фото: Спасение бездомных животных Дари добро Нск
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Ситуацию разрешил полицейский, который, по стечению обстоятельств, оказался рядом. Изначально, оснований для изъятия животного не было — формально женщина не применяла физическое насилие. Однако, отсутствие у неё регистрации и настойчивые просьбы активистов помогли переломить ход событий. Полицейский лично осмотрел кошку, оценил её состояние и принял решение забрать её для передачи в ветклинику

Измученный питомец оказался в печальном состоянии, он не мяукал и не открывал глаза. Врачи ветклиники диагностировали сильное истощение и поражение кожных покровов. Также у животного атрофированны задние лапки, из-за отсутствия движения.

Фото: Спасение бездомных животных Дари добро Нск
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Сейчас кошка проходит реабилитацию, но её дальнейшая судьба остаётся неясной. Волонтёры настаивают на передаче животного в ответственные руки после лечения.

Случай вызвал бурное обсуждение в соцсетях. Жители требуют ужесточить контроль за соблюдением закона «Об ответственном обращении с животными» и ввести обязательные проверки для лиц, содержащих питомцев в ненадлежащих условиях.

Даже при отсутствии прямых доказательств жестокости, факт систематического лишения животного базовых потребностей (еда, гигиена, движение) может трактоваться как нарушение статьи 245 УК РФ. Важно фиксировать подобные случаи и оперативно привлекать правоохранителей. Тем временем в Новосибирске насчитали 15 тысяч бездомных собак.

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#Эмилия Губарева#Новосибирск#Животные#Кошка#Ветеринары
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