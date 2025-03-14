Кошку, которой бездомная играла как плюшевым мишкой, спасли в Новосибирске

Posted 14 марта, 04:11
Published 14 марта, 04:11
Modified 14 марта, 04:48
Updated 14 марта, 04:48
Местные активисты и правоохранители вмешались в ситуацию, чтобы спасти кошку, которую женщина без постоянного места жительства использовала в качестве «живой игрушки».
13 марта возле станции Ипподром очевидцы заметили сибирячку, которая носила с собой переноску с питомцем. По данным приюта Академгородка, животное находилось в клетке круглосуточно. Переноску дамочка использовала как подушку, а отдать пушистую отказывалась даже за деньги. По словам очевидцев, кошка не имела доступа к еде и воде, а ее шерсть была покрыта экскрементами.
Ситуацию разрешил полицейский, который, по стечению обстоятельств, оказался рядом. Изначально, оснований для изъятия животного не было — формально женщина не применяла физическое насилие. Однако, отсутствие у неё регистрации и настойчивые просьбы активистов помогли переломить ход событий. Полицейский лично осмотрел кошку, оценил её состояние и принял решение забрать её для передачи в ветклинику
Измученный питомец оказался в печальном состоянии, он не мяукал и не открывал глаза. Врачи ветклиники диагностировали сильное истощение и поражение кожных покровов. Также у животного атрофированны задние лапки, из-за отсутствия движения.
Сейчас кошка проходит реабилитацию, но её дальнейшая судьба остаётся неясной. Волонтёры настаивают на передаче животного в ответственные руки после лечения.
Случай вызвал бурное обсуждение в соцсетях. Жители требуют ужесточить контроль за соблюдением закона «Об ответственном обращении с животными» и ввести обязательные проверки для лиц, содержащих питомцев в ненадлежащих условиях.
Даже при отсутствии прямых доказательств жестокости, факт систематического лишения животного базовых потребностей (еда, гигиена, движение) может трактоваться как нарушение статьи 245 УК РФ. Важно фиксировать подобные случаи и оперативно привлекать правоохранителей. Тем временем в Новосибирске насчитали 15 тысяч бездомных собак.