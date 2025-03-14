Метеозависимым приготовиться: магнитные бури будут атаковать Землю до конца марта

Отдохнуть от перепадов в магнитосфере можно будет четыре дня — с 20 по 23 марта, после чего уровень возмущений снова поднимется до 4-го. С 25 по 27 марта ожидается последний в этом месяце пик бури — 5-й уровень. Уже 28 числа буря опустится до 4-го уровня, и с 29 марта сойдет на нет.