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Posted 14 марта, 07:45

Published 14 марта, 07:45

Modified 14 марта, 07:47

Updated 14 марта, 07:47

Аферисты дурят людей

Мошенники обманывают жителей Новосибирска новостями о гибели знакомых

14 марта 2025, 07:45
Фото: Изображение Midjourney. Аферисты дурят людей
Новая схема мошенничества появилась в Telegram, предупредили жителей Новосибирска сотрудники МВД.

Злоумышленники атакуют жителей города, используя психологический триггер — ложные сообщения о смерти знакомых. Вместо фото «покойного» они отправляют вирусный файл, который взламывает устройства жертв.

Как работает схема:

  1. В Telegram приходит сообщение: «Привет, знаешь его? Сегодня ночью скончался…».

  2. К письму прикреплён файл с названием вроде «Последнее фото.jpg».

  3. При открытии .apk-файла (замаскированного под изображение) злоумышленники получают доступ к гаджету: крадут пароли, банковские данные, переписку.

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Как защититься:

  • Не открывайте подозрительные вложения, даже от знакомых.

  • Проверяйте расширения: фото — это .jpg/.png, вирусы — .apk/.exe.

  • Удаляйте сообщения с непонятными файлами и блокируйте отправителя.

Если вы столкнулись с такой атакой:

  1. Установите антивирус.

  2. Смените пароли от соцсетей и банковских приложений.

  3. Обратитесь в МВД.

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