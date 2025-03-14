Мошенники обманывают жителей Новосибирска новостями о гибели знакомых

Posted 14 марта, 07:45
Published 14 марта, 07:45
Modified 14 марта, 07:47
Updated 14 марта, 07:47
Злоумышленники атакуют жителей города, используя психологический триггер — ложные сообщения о смерти знакомых. Вместо фото «покойного» они отправляют вирусный файл, который взламывает устройства жертв.
Как работает схема:
В Telegram приходит сообщение: «Привет, знаешь его? Сегодня ночью скончался…».
К письму прикреплён файл с названием вроде «Последнее фото.jpg».
При открытии .apk-файла (замаскированного под изображение) злоумышленники получают доступ к гаджету: крадут пароли, банковские данные, переписку.
Как защититься:
Не открывайте подозрительные вложения, даже от знакомых.
Проверяйте расширения: фото — это .jpg/.png, вирусы — .apk/.exe.
Удаляйте сообщения с непонятными файлами и блокируйте отправителя.
Если вы столкнулись с такой атакой:
Установите антивирус.
Смените пароли от соцсетей и банковских приложений.
Обратитесь в МВД.
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