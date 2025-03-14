Новосибирские инженеры уходят работать в доставку

Posted 14 марта, 07:30
Published 14 марта, 07:30
Modified 14 марта, 07:32
Updated 14 марта, 07:32
За последний год в сфере ЖКХ наблюдается значительный дефицит специалистов. На данный момент открыты свыше 1,6 тысячи вакансий, однако спросом среди соискателей они не пользуются, сообщает «Infopro.54».
На рынке труда наблюдается снижение спроса на востребованные предложения почти на треть: так, на одну вакансию слесаря, сантехника приходятся лишь 1,5 резюме потенциальных кандидатов (норма для рынка труда — от 4,0 резюме на вакансию), уборщика — 2,7, дворника — 0,7.
Согласно данным аналитиков, сейчас в Новосибирской области специалистам в сфере ЖКХ готовы предложить от 57 471 до 149 425 рублей. Как поясняют специалисты, на данный момент дефицит техперсонала составляет свыше 50%.
Как прокомментировал эксперт Александр Синица, несмотря на подъем средней заработной платы в регионе, наблюдается значительный отток кадров, поэтому многие специалисты выбирают «работать в доставке за те же 100 тысяч».
Для решения проблемы крупные компании начали трудоустройство практикантов на полноценную заработную плату в сфере ЖКХ, с расчетом на их вовлечение в данную сферу.
При этом ранее отмечалось, что работа курьера вошла в топ самых востребованных в регионе: по данным аналитиков, на конец 2024 года на hh.ru было размещено свыше 6197 вакансий, а индекс резюме составлял 2,1.
Ранее новосибирские зумеры высказались, на какой зарплатный минимум они рассчитывают.