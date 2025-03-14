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Posted 14 марта, 06:02

Published 14 марта, 06:02

Modified 14 марта, 06:22

Updated 14 марта, 06:22

Мэр Новосибирска Максим Кудрявцев с актером Сергеем Безруковым

Мэр Новосибирска встретился с Сергеем Безруковым

14 марта 2025, 06:02
Фото: Телеграмм-канал Кудрявцева. Мэр Новосибирска Максим Кудрявцев с актером Сергеем Безруковым
Встреча главы Новосибирска и знаменитого актера Сергея Безрукова состоялась благодаря сибирским гастролям артиста.

Актер Сергей Безруков посетил Новосибирск с гастролями. Его выступлений в скором времени ожидают также в других городах Сибири.

Во время своего визита Безруков встретился с Максимом Кудрявцевым. Об этом мэр сообщил в своем телеграмм-канале.

— Мы провели с Сергеем Витальевичем встречу, где он поделился впечатлениями о нашем городе и сибирской погоде, а также обсудили культурные проекты, которые могут быть реализованы в Новосибирске, — прокомментировал Кудрявцев, отметив, что Безруков активно участвует в общественной жизни, поддерживает культурные инициативы и благотворительные проекты. Мэр выразил актеру благодарность за визит и надежду на плодотворное сотрудничество.

Своими впечатлениями о Новосибирске с фанатами Безруков поделился в своих социальных сетях — больше всего актера поразили настоящие мартовские сибирские сугробы.

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