Новосибирцам рассказали, как спасти рассаду, если грунт был куплен в магазине

В том случае, если вы столкнулись с некачественной смесью, Людмила Шубина в беседе с «Om1» посоветовала добавить в покупной торф доломитовую муку. В том случае, если после посадки растения остановились в росте, добавьте ложку кальциевой селитры, предварительно разведенную в воде.