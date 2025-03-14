Новосибирцам рассказали, как спасти рассаду, если грунт был куплен в магазине

Posted 14 марта, 08:31
Published 14 марта, 08:31
Modified 14 марта, 08:33
Updated 14 марта, 08:33
По словам специалиста, в продаже нередко встречаются торфяные грунты с повышенной кислотностью. Семена в таком грунте могут прорасти, однако вскоре на растениях появляются мелкие темно-зеленые листья и происходит остановка в развитии.
В том случае, если вы столкнулись с некачественной смесью, Людмила Шубина в беседе с «Om1» посоветовала добавить в покупной торф доломитовую муку. В том случае, если после посадки растения остановились в росте, добавьте ложку кальциевой селитры, предварительно разведенную в воде.
По словам эксперта, подкормка из кальциевой селистры благоприятно повлияет на развитие корней и рост. Однако помимо хорошей почвы, необходимо обеспечить растениям достаточное освещение с помощью особых фитоламп.