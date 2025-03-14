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Posted 14 марта, 08:31

Published 14 марта, 08:31

Modified 14 марта, 08:33

Updated 14 марта, 08:33

Рассада под фитолампой

Новосибирцам рассказали, как спасти рассаду, если грунт был куплен в магазине

14 марта 2025, 08:31
Фото: Екатерина Нимко. atas.info. Рассада под фитолампой
Если земля для рассады не была закуплена заранее, приходится прибегать к помощи готовых магазинных смесей — стоит ли это делать и как не дать всходам погибнуть, рассказала агроном Людмила Шубина.

По словам специалиста, в продаже нередко встречаются торфяные грунты с повышенной кислотностью. Семена в таком грунте могут прорасти, однако вскоре на растениях появляются мелкие темно-зеленые листья и происходит остановка в развитии.

В том случае, если вы столкнулись с некачественной смесью, Людмила Шубина в беседе с «Om1» посоветовала добавить в покупной торф доломитовую муку. В том случае, если после посадки растения остановились в росте, добавьте ложку кальциевой селитры, предварительно разведенную в воде.

По словам эксперта, подкормка из кальциевой селистры благоприятно повлияет на развитие корней и рост. Однако помимо хорошей почвы, необходимо обеспечить растениям достаточное освещение с помощью особых фитоламп.

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