Под Новосибирском построят завод по производству лапши

Posted 14 марта, 02:10
Published 14 марта, 02:10
Modified 14 марта, 02:12
Updated 14 марта, 02:12
В регионе стартует амбициозный проект — строительство многофункционального пищевого комплекса, который станет ключевым игроком на рынке быстрорастворимых продуктов. К 2028 году на территории промышленно-логистического парка (ПЛП) появится предприятие полного цикла, специализирующееся на выпуске лапши, картофельного пюре, макаронных изделий, бульонов и напитков быстрого приготовления. Инвестиции в проект превышают 13 млрд рублей, а его площадь составит 48 тыс. кв. метров — сопоставимо с шестью футбольными полями.
Генеральным инвестором выступает компания «Сэлтикс Сиберия», которая планирует разделить проект на два этапа. Первая очередь, бюджетом 4,9 млрд рублей, будет завершена к концу 2027 года. По словам гендиректора Андрея Атамуратова, подготовительная работа уже выполнена: завершено проектирование, получена разрешительная документация, что позволяет начать строительство без задержек.
Вторая фаза предусматривает расширение мощностей и выход на полную производительность к 2034 году. Предприятие сможет не только насыщать региональный рынок, но и поставлять продукцию в соседние регионы, используя логистические преимущества парка.
Ожидается, что за первые 10 лет работы завод обеспечит бюджет Новосибирской области налоговыми отчислениями на сумму свыше 1,8 млрд рублей. Однако экономисты отмечают и косвенные выгоды: создание более 500 рабочих мест; развитие смежных отраслей — от упаковочных материалов до транспортных услуг; укрепление статуса ПЛП как центра притяжения для инвесторов.
Проект отвечает растущему спросу на продукты быстрого приготовления в Сибири, где холодный климат и высокий темп жизни стимулируют потребительский интерес к «моментальным» решениям. Ранее расширение мечети в центре Новосибирска вызвало волну недовольства горожан.