Под Новосибирском построят завод по производству лапши

В регионе стартует амбициозный проект — строительство многофункционального пищевого комплекса, который станет ключевым игроком на рынке быстрорастворимых продуктов. К 2028 году на территории промышленно-логистического парка (ПЛП) появится предприятие полного цикла, специализирующееся на выпуске лапши, картофельного пюре, макаронных изделий, бульонов и напитков быстрого приготовления. Инвестиции в проект превышают 13 млрд рублей, а его площадь составит 48 тыс. кв. метров — сопоставимо с шестью футбольными полями.