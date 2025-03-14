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Posted 14 марта, 02:10

Published 14 марта, 02:10

Modified 14 марта, 02:12

Updated 14 марта, 02:12

Лапшу будут готовить в Сибири

Под Новосибирском построят завод по производству лапши

14 марта 2025, 02:10
Фото: 1MI. Лапшу будут готовить в Сибири
Новосибирск готовится к запуску крупнейшего в Сибири производства продуктов моментального приготовления, сообщили в «Корпорации развития Новосибирской области».

В регионе стартует амбициозный проект — строительство многофункционального пищевого комплекса, который станет ключевым игроком на рынке быстрорастворимых продуктов. К 2028 году на территории промышленно-логистического парка (ПЛП) появится предприятие полного цикла, специализирующееся на выпуске лапши, картофельного пюре, макаронных изделий, бульонов и напитков быстрого приготовления. Инвестиции в проект превышают 13 млрд рублей, а его площадь составит 48 тыс. кв. метров — сопоставимо с шестью футбольными полями.

Генеральным инвестором выступает компания «Сэлтикс Сиберия», которая планирует разделить проект на два этапа. Первая очередь, бюджетом 4,9 млрд рублей, будет завершена к концу 2027 года. По словам гендиректора Андрея Атамуратова, подготовительная работа уже выполнена: завершено проектирование, получена разрешительная документация, что позволяет начать строительство без задержек.

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Вторая фаза предусматривает расширение мощностей и выход на полную производительность к 2034 году. Предприятие сможет не только насыщать региональный рынок, но и поставлять продукцию в соседние регионы, используя логистические преимущества парка.

Ожидается, что за первые 10 лет работы завод обеспечит бюджет Новосибирской области налоговыми отчислениями на сумму свыше 1,8 млрд рублей. Однако экономисты отмечают и косвенные выгоды: создание более 500 рабочих мест; развитие смежных отраслей — от упаковочных материалов до транспортных услуг; укрепление статуса ПЛП как центра притяжения для инвесторов.

Проект отвечает растущему спросу на продукты быстрого приготовления в Сибири, где холодный климат и высокий темп жизни стимулируют потребительский интерес к «моментальным» решениям. Ранее расширение мечети в центре Новосибирска вызвало волну недовольства горожан.

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#Эмилия Губарева#Новосибирск#Строительство#Завод#Еда#Лапша
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