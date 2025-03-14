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Posted 14 марта, 07:55

Published 14 марта, 07:55

Modified 14 марта, 07:57

Updated 14 марта, 07:57

Педагоги заявили, что школьники «играли»

Под Новосибирском учителя вступились за детей, надругавшихся над второклассницей

14 марта 2025, 07:55
Фото: 1MI. Педагоги заявили, что школьники «играли»
Педагоги заявили, что в действиях детей не было злого умысла, поскольку они «всего лишь играли».

Инцидент произошел в одной из общеобразовательных школ в Верх-Туле Новосибирской области. Двое учеников 4 и 5 классов надругались над второклассницей. Старшеклассники, ставшие свидетелями этого, сняли видеоролик и распространили его по интернету. Сильнее всего родителей поразила реакция работников учебного заведения.

На общешкольном родительском собрании, педагоги заявили, что никакого насилия не было: дети всего лишь попытались имитировать «взрослые отношения», которые они увидели с согласия самой девочки. Об этом одна из мам сообщила «КП-Новосибирск».

На данный момент школьники не посещают учебное заведение, в произошедшем разбирается прокуратура. За распространение видео виновники могут понести наказание.

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