Президент Токаев поздравил казахстанцев с Амал күні

По словам Токаева, в день Амал күні принято навещать близких, а молодежи — получать благословение у старших. Через подобные обычаи казахи с давних времен прививали молодому поколению такие качества, как милосердие, сострадание, дружелюбие и отзывчивость. Эта традиция сейчас возрождается. Соблюдение таких обычаев поможет в укреплении единства и солидарности казахского народа, считает глава государства. Он также пожелал жителям республики здоровья, благополучия, а также счастья и радости в каждом доме, пишет regnum.ru.