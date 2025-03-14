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Posted 14 марта, 10:57

Published 14 марта, 10:57

Modified 14 марта, 10:58

Updated 14 марта, 10:58

Президент Токаев поздравил казахстанцев с Амал күні

Президент Токаев поздравил казахстанцев с Амал күні

14 марта 2025, 10:57
Фото: 1MI.
Президент Республики Казахстан Касым-Жомарт Токаев обратился к землякам, поздравив их Амал күні — традиционным праздником, который знаменует наступление весны. У казахского народа раньше считалось, что именно с этого дня начинается новый год.
«Сердечно поздравляю вас с Амал күні — предвестником праздника Наурыз!» — сказал Касым-Жомарт Токаев.

При этом он отметил, что это старая традиция — справляться друг у друга о благополучии после продолжительной зимы.

По словам Токаева, в день Амал күні принято навещать близких, а молодежи — получать благословение у старших. Через подобные обычаи казахи с давних времен прививали молодому поколению такие качества, как милосердие, сострадание, дружелюбие и отзывчивость. Эта традиция сейчас возрождается. Соблюдение таких обычаев поможет в укреплении единства и солидарности казахского народа, считает глава государства. Он также пожелал жителям республики здоровья, благополучия, а также счастья и радости в каждом доме, пишет regnum.ru.

Праздник Амал күні берет свое начало в далеком прошлом, когда было трудно выживать в бескрайних степных просторах. Зимой казахи испытывали серьезные проблемы. Из-за морозов и метелей они редко виделись друг с другом, с трудом могли прокормить скот, сталкивались с голодом.

Поэтом к приходу весны они относились как празднику и испытывали большую радость. Казахи встречались с родственниками и соседями, радуясь окончанию зимы. Со временем это стало традицией — отмечать наступление нового периода, знаменующего новую жизнь, всем вместе.

В день Амал күні у казахов принято устраивать щедрый дастархан. В этот праздник накрывают стол из национальных блюд. Важными моментами являются прощение обид друг другу, обмен добрыми пожеланиями и словами, объятия. Обнимаясь, казахи говорят: «Бiр жасыңмен!» Эта фраза означает «Еще один год жизни завершен». Она является символом надежды на светлое будущее.

В Амал күні младшие поздравляют старших, а старшие угощают молодежь и благословляют в стихах. У казахстанцев это называется «бата».

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