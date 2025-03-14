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Posted 14 марта, 08:27

Published 14 марта, 08:27

Modified 14 марта, 08:29

Updated 14 марта, 08:29

Подсудимый Виктор Радионов

Шпион из Новосибирска отправится в колонию на 5 лет

14 марта 2025, 08:27
Фото: Новосибирский областной суд. Подсудимый Виктор Радионов
Областной суд вынес приговор жителю Новосибирска, обвиненному в сотрудничестве с иностранными спецслужбами.

По версии следствия, 39-летний Виктор Радионов сотрудничал со спецслужбами иностранного государства, ставя под угрозу безопасность России. Обнаружить преступника помогли сотрудники ФСБ. Суд рассматривал дело в закрытом режиме.

Радионова обвинили по статье 275.1 УК «Установление и поддержание контакта с иностранными спецслужбами». Шпион получил 5 лет колонии, а также штраф в 300 тысяч рублей. На данный момент приговор в законную силу не вступил.

Ранее сообщалось о том, что в Новосибирске рассмотрят дело водителя автобуса после смертельного ДТП.

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