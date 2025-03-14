Шпион из Новосибирска отправится в колонию на 5 лет

Posted 14 марта, 08:27
Published 14 марта, 08:27
Modified 14 марта, 08:29
Updated 14 марта, 08:29
По версии следствия, 39-летний Виктор Радионов сотрудничал со спецслужбами иностранного государства, ставя под угрозу безопасность России. Обнаружить преступника помогли сотрудники ФСБ. Суд рассматривал дело в закрытом режиме.
Радионова обвинили по статье 275.1 УК «Установление и поддержание контакта с иностранными спецслужбами». Шпион получил 5 лет колонии, а также штраф в 300 тысяч рублей. На данный момент приговор в законную силу не вступил.
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