СОГАЗ и ВТБ запустили страхование процентов по вкладам в любом банке

«Наш новый продукт с ВТБ позволяет вкладчикам более свободно распоряжаться финансами и быть уверенными в том, что непредвиденные обстоятельства не приведут к потере дохода. Важно, что, оплачивая полис один раз, вкладчик получает защиту по всем своим вкладам в любом банке России. При этом страховое покрытие выплачивается, пока не закончится лимит страховой суммы, т. е. клиент может обращаться несколько раз по страховым событиям», — сказала исполнительный директор СОГАЗа Елена Епишина.