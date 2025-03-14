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Posted 14 марта, 10:10

Published 14 марта, 10:10

Modified 17 марта, 10:26

Updated 17 марта, 10:26

СОГАЗ и ВТБ запустили страхование процентов по вкладам в любом банке

СОГАЗ и ВТБ запустили страхование процентов по вкладам в любом банке

14 марта 2025, 10:10
Фото: СОГАЗ.
Реклама. АО «СОГАЗ», ИНН 7731451749. erid: 2W5zFGy4YQQ
Страховой полис СОГАЗа «Защита дохода» позволяет компенсировать недополученные проценты по вкладу в любом банке, если из-за непредвиденных жизненных обстоятельств вклад придется досрочно закрыть. Приобрести продукт можно в офисах ВТБ.

Стоимость годового полиса составляет от 2 тыс. рублей при страховой сумме 100 тыс. рублей. Программа с максимальным покрытием 400 тыс. рублей обойдется в 8 тыс. рублей.

Полис можно оформить в любое время, покрытие будет распространяться на любые вклады в период действия полиса. В случае досрочного расторжения договора вкладчик сможет получить все подлежащие начислению проценты с даты оплаты полиса до даты окончания срока вклада.

К непредвиденным обстоятельствам относится, например, потеря работы из-за ликвидации организации или сокращения штата. Также страховым случаем признается гибель жилья или утрата (угон) автомобиля, смерть, диагностирование тяжелого заболевания (в т. ч. онкология, инфаркт, инсульт) или установление инвалидности страхователю или его близкому родственнику.

«Наш новый продукт с ВТБ позволяет вкладчикам более свободно распоряжаться финансами и быть уверенными в том, что непредвиденные обстоятельства не приведут к потере дохода. Важно, что, оплачивая полис один раз, вкладчик получает защиту по всем своим вкладам в любом банке России. При этом страховое покрытие выплачивается, пока не закончится лимит страховой суммы, т. е. клиент может обращаться несколько раз по страховым событиям», — сказала исполнительный директор СОГАЗа Елена Епишина.

Страховая Группа «СОГАЗ» основана в 1993 году. Федеральная компания предлагает более 100 программ страхования для частных лиц и предприятий разных сфер деятельности. Надежность и финансовая устойчивость страховщика подтверждены ведущими рейтинговыми агентствами. Региональная сеть Группы включает в себя более 1000 подразделений и офисов продаж по всей России.

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