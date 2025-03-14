Стоматологическую клинику наказали за напуганного ребенка в Новосибирской области

В Бердске проверили сообщение о некачественном оказании медицинских услуг. Сообщается, что несовершеннолетняя пациентка пострадала от действий работников. Во время приема школьнице врач поранил девочке щеку, серьезного вреда здоровью это не принесло, однако теперь у ребенка развился страх посещения стоматологического кабинета.