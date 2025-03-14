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Posted 14 марта, 08:11

Published 14 марта, 08:11

Modified 14 марта, 08:13

Updated 14 марта, 08:13

Стоматолог

Стоматологическую клинику наказали за напуганного ребенка в Новосибирской области

14 марта 2025, 08:11
Фото: 1MI. Стоматолог
Бердская прокуратура взыскала компенсацию со стоматологической клиники за то, что доктор поранил щёку девочки во время приема, чем вызвал страх посещения зубных врачей.

В Бердске проверили сообщение о некачественном оказании медицинских услуг. Сообщается, что несовершеннолетняя пациентка пострадала от действий работников. Во время приема школьнице врач поранил девочке щеку, серьезного вреда здоровью это не принесло, однако теперь у ребенка развился страх посещения стоматологического кабинета.

По решению суда, в пользу пострадавшей с организации взыскали порядка 50 тысяч рублей в качестве моральной компенсации.

Тем временем, в Новосибирской области отметили острый дефицит кадров в сфере медобслуживания.

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