Стоматологическую клинику наказали за напуганного ребенка в Новосибирской области

Posted 14 марта, 08:11
Published 14 марта, 08:11
Modified 14 марта, 08:13
Updated 14 марта, 08:13
В Бердске проверили сообщение о некачественном оказании медицинских услуг. Сообщается, что несовершеннолетняя пациентка пострадала от действий работников. Во время приема школьнице врач поранил девочке щеку, серьезного вреда здоровью это не принесло, однако теперь у ребенка развился страх посещения стоматологического кабинета.
По решению суда, в пользу пострадавшей с организации взыскали порядка 50 тысяч рублей в качестве моральной компенсации.
Тем временем, в Новосибирской области отметили острый дефицит кадров в сфере медобслуживания.