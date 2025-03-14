Судебные приставы разыскивают двухлетнего ребенка в Новосибирске

Posted 14 марта, 04:56
Published 14 марта, 04:56
Modified 14 марта, 04:59
Updated 14 марта, 04:59
Похищение девочки
Сотрудники Главного управления ФССП по Новосибирской области возбудили производство по розыску Нины Ивановны Филипчук (родилась 02.03.1987) и её двухлетней дочери Ани. Основанием для действий приставов стало нарушение матерью судебного постановления о порядке встреч ребёнка с отцом. Женщина перестала отвечать на запросы исполнительных органов и бывшего мужа, после чего в отношении неё и ребёнка был запущен принудительный розыск.
По данным ведомства, Филипчук является уроженкой Усть-Илимска (Иркутская область). Предполагается, что она может скрываться на территории Новосибирска, однако не исключён её отъезд в другой регион. Текущее местонахождение девочки остаётся неизвестным. Граждан, располагающих информацией о семье, просят связаться с дежурной частью ГУФССП региона.
Прецедент с международным похищением
Ранее в Новосибирске был зафиксирован аналогичный случай, когда отец ребёнка организовал его незаконный вывоз за границу. Олег Карпов, чей сын после развода проживал с матерью, через адвокатов сообщил, что мальчик находится в Австралии. Мужчина вывез ребёнка через Беларусь и страны Балтии, после чего добрался до Великобритании, а оттуда — в Канберру.
Карпов инициировал судебное разбирательство против бывшей супруги, заявляя, что пребывание в России угрожает безопасности сына. В иске он указал на «негативное влияние информационной среды» и упомянул страх мальчика перед шумом истребителей, регулярно пролетающих над городом. Отец также выразил несогласие с желанием ребёнка связать жизнь с военной службой.
Примечательно, что до развода супруги совместно работали в австралийской IT-корпорации. После расставания мать с сыном вернулись в Россию, что, по словам Карпова, стало ключевой причиной для его радикальных действий.
Актуальные фотографии разыскиваемых и контакты для связи доступны на официальном сайте ГУФССП по Новосибирской области.