Судебные приставы разыскивают двухлетнего ребенка в Новосибирске

Ранее в Новосибирске был зафиксирован аналогичный случай, когда отец ребёнка организовал его незаконный вывоз за границу. Олег Карпов, чей сын после развода проживал с матерью, через адвокатов сообщил, что мальчик находится в Австралии. Мужчина вывез ребёнка через Беларусь и страны Балтии, после чего добрался до Великобритании, а оттуда — в Канберру.