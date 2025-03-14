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Posted 14 марта, 07:07

Published 14 марта, 07:07

Modified 14 марта, 07:13

Updated 14 марта, 07:13

Как сэкономить на коммунальных платежах

Экономь или разоришься: в Новосибирске раскрыли секреты уменьшения платы за ЖКХ

14 марта 2025, 07:07
Фото: 1MI. Как сэкономить на коммунальных платежах

Жителям Новосибирска рассказали, как сэкономить на счетах за ЖКХ

Несмотря на что, что сдержать рост тарифов ЖКХ мы не в силах, можно значительно сэкономить средства на оплате ежемесячных счетов, если знать некоторые простые хитрости.

В Новосибирской области вновь поднимут тарифы за услуги ЖКХ. Жители региона начнут платить больше буквально за все. Как же сэккономить, чтобы не раззориться на оплате счетов?

Отключите ненужные услуги

Отказаться от большей части услуг, таких как отопление, водо-, электро- газоснабжение и другие невозможно. Однако стоит внимательно проверить ежемесячную квитанцию — вполне вероятно, вы обнаружите в ней одну или несколько услуг, которыми вы не пользуетесь, такие как домашний телефон или радиоточка, о существовании которой вы даже не подозревали.

Экономия ресурсов

Чтобы избежать переплат за излишний расход воды, электричества и других ресурсов, обратите внимание на ряд важных советов:

  1. Экономьте воду: перекрывайте воду, когда чистите зубы, бреетесь или наносите моющее средство на посуду, чтобы сократить расход. Рекомендуется также установить экономичную душевую насадку.
  2. Установите счетчики в квартире: зачастую вы расходуете значительно меньше ресурсов, чем указано в счете за коммунальные услуги. Установите счетчики, чтобы платить за тот объем услуг, которым вы действительно пользуетесь.
  3. Не оставляйте включенным счет, уходя из комнаты, или телевизор, если его никто не смотрит.
  4. Отремонтируйте сантехнику: даже при наличии небольшой неисправности, из-за протечки можно потерять драгоценные кубометры воды, которыми на самом деле воспользоваться не удалось.
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Устраните все неисправные приборы

Эксперт ЖКХ и управления недвижимостью Дмитрий Видяев советует обратить внимание на протечки, из-за которых приходится переплачивать за воду:

Неисправные сантехнические приборы — один из главных источников лишних расходов. Например, капающий кран теряет до 720 литров воды в месяц, что добавляет от 50 рублей к платежу. Если течет горячая вода, сумма возрастает до 150 рублей. А неисправный бачок унитаза может «смывать» до 60 000 литров в месяц, что оборачивается тысячами рублей лишних затрат, — комментирует эксперт.

Чтобы избежать «скрытых» потерь воды, регулярно проверяйте краны и бачи на наличие протечек и вовремя устраняйте обнаруженные неисправности. Дмитрий Видяев советует установить качественные счетчики, чтобы избежать погрешностей, которые могут допустить дешевые счетчики, а также чтобы избежать их преждевременной поломки. Вывести счетчики из строя раньше времени могут загрязнения водопроводных труб и фильтров.

Установите качественные счетчики
Установите качественные счетчики. Фото: 1MI

Как снизить потребление электроэнергии

Чтобы снизить потребление электроэнергии, Дмитрий Видяев советует выбирать энергоэффективную бытовую технику.

Современные приборы класса А и выше потребляют значительно меньше энергии, чем старые модели. Например, советский холодильник использует в 2-3 раза больше электричества, чем новый аналог. Замените лампы накаливания на светодиодные — это позволит сэкономить до 5000 рублей в год.

Также следует заменить лампы накаливания на светодиодные (LED) — они потребляют меньше энергии и служат дольше.

Выключайте электроприборы из розетки
Выключайте электроприборы из розетки. Фото: 1MI

Используйте бытовую технику разумно

  • При использовании посудомоечной машины, загружайте ее полностью. При наличии двухтарифного счетчика, запускайте ее работу ночью и выбирайте режим экономии воды ECO.
  • Холодильник должен стоять вдали от источников тепла. Также не рекомендуется ставить в него горячие блюда и выставлять максимальный режим охлаждения.
  • В электрочайнике нагревайте строго необходимое количество воды и регулярно очищайте его от накипи.
  • Выключайте приборы из розетки.

Измените свои привычки

Осознанный подход к экономии ресурсов необходимо воспитывать в себе через выработку простых привычек, таких как выключать свет, выходя из комнаты, перекрывать воду. Необходимо также приучать остальных членов семьи к бережному расходу ресурсов.

Регулярно проверяйте коммунальные счета для того, чтобы отследить изменения в потреблении электроэнергии и других ресурсов.

Таким образом, комплексный подход к осознанному потреблению ресурсов — от устранения протечек до покупки энергоэффективной техники — поможет существенно сэкономить на ежемесячной оплате коммунальных счетов.

Ранее новосибирцам рассказали, как покупать вещи осознанно и что делать с ненужным хламом.

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#София Самарина#Экономика#Россия#Общество#Новосибирск#Сибирь#Новосибирская область#Финансы#Тарифы ЖКХ#ЖКХ
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