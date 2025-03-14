Экономь или разоришься: в Новосибирске раскрыли секреты уменьшения платы за ЖКХ

Отказаться от большей части услуг, таких как отопление, водо-, электро- газоснабжение и другие невозможно. Однако стоит внимательно проверить ежемесячную квитанцию — вполне вероятно, вы обнаружите в ней одну или несколько услуг, которыми вы не пользуетесь, такие как домашний телефон или радиоточка, о существовании которой вы даже не подозревали.