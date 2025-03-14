Экономь или разоришься: в Новосибирске раскрыли секреты уменьшения платы за ЖКХ

Posted 14 марта, 07:07
Published 14 марта, 07:07
Modified 14 марта, 07:13
Updated 14 марта, 07:13
В Новосибирской области вновь поднимут тарифы за услуги ЖКХ. Жители региона начнут платить больше буквально за все. Как же сэккономить, чтобы не раззориться на оплате счетов?
Отказаться от большей части услуг, таких как отопление, водо-, электро- газоснабжение и другие невозможно. Однако стоит внимательно проверить ежемесячную квитанцию — вполне вероятно, вы обнаружите в ней одну или несколько услуг, которыми вы не пользуетесь, такие как домашний телефон или радиоточка, о существовании которой вы даже не подозревали.
Чтобы избежать переплат за излишний расход воды, электричества и других ресурсов, обратите внимание на ряд важных советов:
Эксперт ЖКХ и управления недвижимостью Дмитрий Видяев советует обратить внимание на протечки, из-за которых приходится переплачивать за воду:
Неисправные сантехнические приборы — один из главных источников лишних расходов. Например, капающий кран теряет до 720 литров воды в месяц, что добавляет от 50 рублей к платежу. Если течет горячая вода, сумма возрастает до 150 рублей. А неисправный бачок унитаза может «смывать» до 60 000 литров в месяц, что оборачивается тысячами рублей лишних затрат, — комментирует эксперт.
Чтобы избежать «скрытых» потерь воды, регулярно проверяйте краны и бачи на наличие протечек и вовремя устраняйте обнаруженные неисправности. Дмитрий Видяев советует установить качественные счетчики, чтобы избежать погрешностей, которые могут допустить дешевые счетчики, а также чтобы избежать их преждевременной поломки. Вывести счетчики из строя раньше времени могут загрязнения водопроводных труб и фильтров.
Чтобы снизить потребление электроэнергии, Дмитрий Видяев советует выбирать энергоэффективную бытовую технику.
Современные приборы класса А и выше потребляют значительно меньше энергии, чем старые модели. Например, советский холодильник использует в 2-3 раза больше электричества, чем новый аналог. Замените лампы накаливания на светодиодные — это позволит сэкономить до 5000 рублей в год.
Также следует заменить лампы накаливания на светодиодные (LED) — они потребляют меньше энергии и служат дольше.
Осознанный подход к экономии ресурсов необходимо воспитывать в себе через выработку простых привычек, таких как выключать свет, выходя из комнаты, перекрывать воду. Необходимо также приучать остальных членов семьи к бережному расходу ресурсов.
Регулярно проверяйте коммунальные счета для того, чтобы отследить изменения в потреблении электроэнергии и других ресурсов.
Таким образом, комплексный подход к осознанному потреблению ресурсов — от устранения протечек до покупки энергоэффективной техники — поможет существенно сэкономить на ежемесячной оплате коммунальных счетов.
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