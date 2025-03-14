В домах жителей Новосибирска остынут батареи

Posted 14 марта, 04:21
Published 14 марта, 04:21
Modified 14 марта, 04:23
Updated 14 марта, 04:23
С 14 марта в Новосибирске стартовало плановое снижение подачи тепла в связи с устойчивым повышением температур. По решению энергетиков, ТЭЦ города начали поэтапную корректировку режима работы для предотвращения перегрева в жилых домах.
К 15 марта температура теплоносителя снизится с текущих 85–89°C до 80–84°C (параметры варьируются в зависимости от станции). С 17 марта, если прогнозы о стабильных положительных температурах подтвердятся, все четыре ТЭЦ перейдут на единый стандарт — 75°C.
Этот шаг согласован с сезонным планом теплоснабжения. Корректировки позволяют балансировать энергозатраты и комфорт жителей, избегая избыточной нагрузки на системы.
Снижение температуры теплоносителя — стандартная практика в межсезонье. Она помогает сократить расход ресурсов и адаптировать работу ТЭЦ к меняющимся погодным условиям.