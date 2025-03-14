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Posted 14 марта, 04:21

Published 14 марта, 04:21

Modified 14 марта, 04:23

Updated 14 марта, 04:23

Батареи станут теплыми

В домах жителей Новосибирска остынут батареи

14 марта 2025, 04:21
Фото: 1MI. Батареи станут теплыми
Новосибирск переходит на весенний режим теплоснабжения, о чем сообщили в СГК.

С 14 марта в Новосибирске стартовало плановое снижение подачи тепла в связи с устойчивым повышением температур. По решению энергетиков, ТЭЦ города начали поэтапную корректировку режима работы для предотвращения перегрева в жилых домах.

К 15 марта температура теплоносителя снизится с текущих 85–89°C до 80–84°C (параметры варьируются в зависимости от станции). С 17 марта, если прогнозы о стабильных положительных температурах подтвердятся, все четыре ТЭЦ перейдут на единый стандарт — 75°C.

Этот шаг согласован с сезонным планом теплоснабжения. Корректировки позволяют балансировать энергозатраты и комфорт жителей, избегая избыточной нагрузки на системы.

Снижение температуры теплоносителя — стандартная практика в межсезонье. Она помогает сократить расход ресурсов и адаптировать работу ТЭЦ к меняющимся погодным условиям.

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#Эмилия Губарева#Новосибирск#Тепло#Отопление#Отопительный сезон#Весна#СГК
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