В домах жителей Новосибирска остынут батареи

К 15 марта температура теплоносителя снизится с текущих 85–89°C до 80–84°C (параметры варьируются в зависимости от станции). С 17 марта, если прогнозы о стабильных положительных температурах подтвердятся, все четыре ТЭЦ перейдут на единый стандарт — 75°C.