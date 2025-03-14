В «Домклик» представили данные о распределении выдачи ипотек на первичку и вторичку

Posted 14 марта, 18:18
Published 14 марта, 18:18
Modified 14 марта, 18:18
Updated 14 марта, 18:18
С января 2025 года расчет структуры ипотек осуществляется по измененной методике, пишет properm.ru.
В целом по РФ среди оформленных в феврале этого года ипотек преобладают кредиты на новостройки — 70%, объем ипотечных сделок по которым достиг 88,7 млрд рублей (рост к предыдущему месяцу составил 79%). В последние месяцы 2024 года объем кредитования на первичном рынке составлял более 100 млрд рублей.
По заявлению специалистов «Домклик», доля кредитов на новое жилье преобладает и остается на рекордно высоком уровне благодаря льготной ипотеке.
Среди регионов по спросу на новостройки лидируют Бурятия, Чувашия и Архангельская область, за которыми следуют Хабаровский край и Приморье, где доля первичного жилья в общем объеме ипотек колеблется в пределах 82–88%. В российской столице на сделки с новостройками приходится 80,4%, в Ростовской и Свердловской областях — 79,4% и 72,1% соответственно.
В «Домклик» также отмечают оживление спроса в феврале 2025 года на вторичном жилищном рынке. В сравнении с январем объем выданных ипотек вырос в два раза и достиг 31,8 млрд рублей.
При этом во втором полугодии минувшего года объем выданного на вторичном рынке кредитования был почти в три раза больше и составлял порядка 85 млрд рублей в месяц. В последние месяцы доля вторичного жилья в ипотеку неуклонно снижалась, но в феврале произошел перелом тренда.
На рынке ИЖС, как и ранее, фиксируется умеренный спрос на ипотечное кредитование — за февраль этого года он составил всего 3,7 млрд рублей, снижение к январю — 5%. В общем объеме ипотек доля индивидуального жилищного строительства составила всего 3%. Но в весенне-летний период специалисты ожидают повышения спроса на кредитование в сегменте ИЖС.
Напомним, что в Российской Федерации вступил в силу федеральный закон об эскроу-счетах на рынке ИЖС, обеспечивающий покупателям безопасность сделок.
Согласно информации, представленной Сбером, вслед за сезонным снижением в начале года в феврале спрос на ипотечное кредитование оживился. В общей сложности по стране было оформлено кредитов на 126,2 млрд рублей, с ростом к январю на 80%. В феврале отмечалось еженедельное повышение спроса, при этом росла и доля льготной ипотеки — до 87% в общем объеме выдач по РФ.