В «Домклик» представили данные о распределении выдачи ипотек на первичку и вторичку

Согласно информации, представленной Сбером, вслед за сезонным снижением в начале года в феврале спрос на ипотечное кредитование оживился. В общей сложности по стране было оформлено кредитов на 126,2 млрд рублей, с ростом к январю на 80%. В феврале отмечалось еженедельное повышение спроса, при этом росла и доля льготной ипотеки — до 87% в общем объеме выдач по РФ.