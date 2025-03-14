atas.info
ГлавноеВсе новости
atas.info
ГлавноеВсе новости

Posted 14 марта, 18:18

Published 14 марта, 18:18

Modified 14 марта, 18:18

Updated 14 марта, 18:18

В «Домклик» представили данные о распределении выдачи ипотек на первичку и вторичку

В «Домклик» представили данные о распределении выдачи ипотек на первичку и вторичку

14 марта 2025, 18:18
Фото: 1MI.
Аналитический центр «Домклик» исследовал параметры распределения ипотеки Сбера на первичном и вторичном жилищном рынке, а также на рынке ИЖС за февраль этого года. В ходе проведения анализа данных эксперты учитывали не количество выдач, а объем выданных средств, включая транши (последующие выдачи).

С января 2025 года расчет структуры ипотек осуществляется по измененной методике, пишет properm.ru.

В целом по РФ среди оформленных в феврале этого года ипотек преобладают кредиты на новостройки — 70%, объем ипотечных сделок по которым достиг 88,7 млрд рублей (рост к предыдущему месяцу составил 79%). В последние месяцы 2024 года объем кредитования на первичном рынке составлял более 100 млрд рублей.

По заявлению специалистов «Домклик», доля кредитов на новое жилье преобладает и остается на рекордно высоком уровне благодаря льготной ипотеке.

Среди регионов по спросу на новостройки лидируют Бурятия, Чувашия и Архангельская область, за которыми следуют Хабаровский край и Приморье, где доля первичного жилья в общем объеме ипотек колеблется в пределах 82–88%. В российской столице на сделки с новостройками приходится 80,4%, в Ростовской и Свердловской областях — 79,4% и 72,1% соответственно.

В «Домклик» также отмечают оживление спроса в феврале 2025 года на вторичном жилищном рынке. В сравнении с январем объем выданных ипотек вырос в два раза и достиг 31,8 млрд рублей.

При этом во втором полугодии минувшего года объем выданного на вторичном рынке кредитования был почти в три раза больше и составлял порядка 85 млрд рублей в месяц. В последние месяцы доля вторичного жилья в ипотеку неуклонно снижалась, но в феврале произошел перелом тренда.

На рынке ИЖС, как и ранее, фиксируется умеренный спрос на ипотечное кредитование — за февраль этого года он составил всего 3,7 млрд рублей, снижение к январю — 5%. В общем объеме ипотек доля индивидуального жилищного строительства составила всего 3%. Но в весенне-летний период специалисты ожидают повышения спроса на кредитование в сегменте ИЖС.

Напомним, что в Российской Федерации вступил в силу федеральный закон об эскроу-счетах на рынке ИЖС, обеспечивающий покупателям безопасность сделок.

Согласно информации, представленной Сбером, вслед за сезонным снижением в начале года в феврале спрос на ипотечное кредитование оживился. В общей сложности по стране было оформлено кредитов на 126,2 млрд рублей, с ростом к январю на 80%. В феврале отмечалось еженедельное повышение спроса, при этом росла и доля льготной ипотеки — до 87% в общем объеме выдач по РФ.

Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт atas.info обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Атас.Инфо». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-82301 от 23 ноября 2021 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Нимко Екатерина Владимировна

Телефон: +7 (985) 271-72-19  /  +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: info@atas.info / ooopremmediainvest@gmail.com

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Коммерческий отдел: +7 (905) 192-29-13, reklama@atas.info 

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика