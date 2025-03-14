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Posted 14 марта, 06:00

Published 14 марта, 06:00

Modified 14 марта, 06:00

Updated 14 марта, 06:00

В Госдуме призвали создать единую систему психологической реабилитации ветеранов СВО

14 марта 2025, 06:00
В России необходимо создать единую систему психологической реабилитации ветеранов СВО с привлечением частных специалистов, заявил в беседе с RT лидер партии и фракции «Справедливая Россия — За правду» в Госдуме Сергей Миронов.

«Совершенно очевидно, что большинству участников СВО требуется или потребуется психологическая помощь и поддержка в том или ином виде. Но отечественная система здравоохранения сегодня испытывает дефицит психологов и психотерапевтов, о чём прямо на днях сообщил министр здравоохранения России Михаил Мурашко. Быстро подготовить нужное число специалистов невозможно, значит, придётся привлекать специалистов из частных клиник», — говорит парламентарий.

Он напомнил, что ранее «Справедливая Россия — За правду» предложила выдавать участникам СВО электронный сертификат на реабилитацию, который бы позволял получать помощь как в государственных, так и в частных клиниках и центрах, в том числе психологическую.

«Очевидно, что привлечённые специалисты должны иметь соответствующую квалификацию и разрешительные документы. Их отбором мог бы заняться специальный центр, который бы составлял реестр участников этой госпрограммы и взял на себя функцию координатора лучших практик и специалистов в области психологии из разных ведомств и частных организаций, в том числе с использованием телемедицины и других современных технологий», — сказал Миронов.

Согласно инициативе, этот центр мог бы действовать под эгидой фонда «Защитники Отечества».

«Таким образом путём государственно-частного партнёрства мы смогли бы оказать необходимую помощь большому числу участников СВО для их успешной адаптации в обществе после окончания службы», — заключил собеседник RT.

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