В Госдуме призвали создать единую систему психологической реабилитации ветеранов СВО

«Очевидно, что привлечённые специалисты должны иметь соответствующую квалификацию и разрешительные документы. Их отбором мог бы заняться специальный центр, который бы составлял реестр участников этой госпрограммы и взял на себя функцию координатора лучших практик и специалистов в области психологии из разных ведомств и частных организаций, в том числе с использованием телемедицины и других современных технологий», — сказал Миронов.