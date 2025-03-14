В Новосибирске сотни жителей переплатили за вывоз мусора из-за сбоя системы

Избыточные платежи будут зачтены в счёт будущих периодов или возвращены на карту. Если не обратиться до 1 сентября 2025 года, средства перейдут в категорию «невостребованных» и останутся у оператора. Зона отдыха с бассейном и СПА-центром за 800 млн появится в Новосибирске.