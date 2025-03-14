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Posted 14 марта, 10:03

Published 14 марта, 10:03

Modified 14 марта, 10:05

Updated 14 марта, 10:05

Кто-то переплатил за мусор

В Новосибирске сотни жителей переплатили за вывоз мусора из-за сбоя системы

14 марта 2025, 10:03
Фото: 1MI. Кто-то переплатил за мусор
В Новосибирске ищут 246 жителей, переплативших за вывоз ТКО, сообщает региональный мусорный оператор АО «САХ».

Компания, ответственная за обращение с твёрдыми коммунальными отходами, обратилась к новосибирцам с нетипичным запросом. Речь идёт о возврате средств 246 абонентам, которые дважды оплатили услугу из-за технического сбоя.

В декабре 2024 года МУП «САХ» было реорганизовано в АО. Во время перехода в системе расчётов «Платосфера» произошёл сбой, из-за которого жители видели два идентичных счета — от старого и нового юрлица. Часть абонентов, не заметив подвоха, оплатили обоим операторам.

После этого, 95% случаев было уже устранено: деньги перенаправлены в АО «САХ», задвоенные платежи аннулированы. Сейчас остались 246 абонентов, которых не удалось идентифицировать автоматически. Возможно, в их платёжных данных указаны неактуальные контакты или ошибки в Ф.И.О.

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Как вернуть переплату?

Если вы подозреваете, что попали в список, необходимо:

  1. Проверить квитанции за декабрь 2024 — январь 2025 гг.

  2. Связаться с АО «САХ».

Избыточные платежи будут зачтены в счёт будущих периодов или возвращены на карту. Если не обратиться до 1 сентября 2025 года, средства перейдут в категорию «невостребованных» и останутся у оператора. Зона отдыха с бассейном и СПА-центром за 800 млн появится в Новосибирске.

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#Эмилия Губарева#Новосибирск#Мусор#ЖКХ
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