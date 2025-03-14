В Новосибирске сотни жителей переплатили за вывоз мусора из-за сбоя системы

Posted 14 марта, 10:03
Published 14 марта, 10:03
Modified 14 марта, 10:05
Updated 14 марта, 10:05
Компания, ответственная за обращение с твёрдыми коммунальными отходами, обратилась к новосибирцам с нетипичным запросом. Речь идёт о возврате средств 246 абонентам, которые дважды оплатили услугу из-за технического сбоя.
В декабре 2024 года МУП «САХ» было реорганизовано в АО. Во время перехода в системе расчётов «Платосфера» произошёл сбой, из-за которого жители видели два идентичных счета — от старого и нового юрлица. Часть абонентов, не заметив подвоха, оплатили обоим операторам.
После этого, 95% случаев было уже устранено: деньги перенаправлены в АО «САХ», задвоенные платежи аннулированы. Сейчас остались 246 абонентов, которых не удалось идентифицировать автоматически. Возможно, в их платёжных данных указаны неактуальные контакты или ошибки в Ф.И.О.
Если вы подозреваете, что попали в список, необходимо:
Проверить квитанции за декабрь 2024 — январь 2025 гг.
Связаться с АО «САХ».
Избыточные платежи будут зачтены в счёт будущих периодов или возвращены на карту. Если не обратиться до 1 сентября 2025 года, средства перейдут в категорию «невостребованных» и останутся у оператора. Зона отдыха с бассейном и СПА-центром за 800 млн появится в Новосибирске.