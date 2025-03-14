В Новосибирске студентка продает девственность за 15 тысяч долларов

Posted 14 марта, 02:25
Published 14 марта, 02:25
Modified 14 марта, 02:27
Updated 14 марта, 02:27
Свою девственность решила продать молодая студентка, которой 21 год. Она заочно учится на юридическом факультете. Девушка не сидит на месте: следит за фигурой и здоровьем в спортзале. В прошлом она ходила на тренировки по легкой атлетики и является мастером спорта.
Сибирячка хочет найти спутника на одну ночь, но также рассматривает и серьезные отношения. Она готова пройти осмотр врача и предоставить все справки, что здорова.
Студентка готова заняться своим первым интимом за 15 тысяч долларов. Если ориентироваться на сегодняшний курс, то 15 тысяч долларов, это 1,3 млн рублей. И это не единственное предложение от сибирячек.