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Posted 14 марта, 02:25

Published 14 марта, 02:25

Modified 14 марта, 02:27

Updated 14 марта, 02:27

Девушка продает девственность

В Новосибирске студентка продает девственность за 15 тысяч долларов

14 марта 2025, 02:25
Фото: 1MI. Девушка продает девственность
В Новосибирске девушка выставила на продажу свою невинность: объявление есть на специализированном сайте.

Свою девственность решила продать молодая студентка, которой 21 год. Она заочно учится на юридическом факультете. Девушка не сидит на месте: следит за фигурой и здоровьем в спортзале. В прошлом она ходила на тренировки по легкой атлетики и является мастером спорта.

Сибирячка хочет найти спутника на одну ночь, но также рассматривает и серьезные отношения. Она готова пройти осмотр врача и предоставить все справки, что здорова.

Студентка готова заняться своим первым интимом за 15 тысяч долларов. Если ориентироваться на сегодняшний курс, то 15 тысяч долларов, это 1,3 млн рублей. И это не единственное предложение от сибирячек.

Фото: сайт по продаже невинности
Блондинка из Новосибирска продает свою девственность за 300 тысяч
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