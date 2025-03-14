В Новосибирске студентка продает девственность за 15 тысяч долларов

Свою девственность решила продать молодая студентка, которой 21 год. Она заочно учится на юридическом факультете. Девушка не сидит на месте: следит за фигурой и здоровьем в спортзале. В прошлом она ходила на тренировки по легкой атлетики и является мастером спорта.