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Posted 14 марта, 04:36

Published 14 марта, 04:36

Modified 14 марта, 05:43

Updated 14 марта, 05:43

Скончался новосибирский журналист

В новосибирском джаз-клубе нашли тело журналиста

14 марта 2025, 04:36
Фото: 1MI. Скончался новосибирский журналист
Гибель 51-летнего мужчины произошла накануне вечером, сообщили прибывшие на место сотрудники охранного агенства.

В Новосибирске найдено тело журналиста. Известно, что 13 марта он пришел в джазовый клуб, расположенный в бизнес-центре «На Вокзальной». После завершения музыкальной программы администраторы установили, что одна из кабинок туалета закрыта.

Охранник помог вскрыть помещение, внутри которого обнаружили тело мужчины. Прибывшая на место полиция констатировала факт гибели.

Редакция Atas.Info приносит искренние соболезнования семье и близким Юрия Фомиченко. Недолгое время он работал в составе команды портала .

#Екатерина Нимко#Общество#Происшествия#Новосибирск#Журналист
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