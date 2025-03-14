В новосибирском джаз-клубе нашли тело журналиста

В Новосибирске найдено тело журналиста. Известно, что 13 марта он пришел в джазовый клуб, расположенный в бизнес-центре «На Вокзальной». После завершения музыкальной программы администраторы установили, что одна из кабинок туалета закрыта.



Охранник помог вскрыть помещение, внутри которого обнаружили тело мужчины. Прибывшая на место полиция констатировала факт гибели.



Редакция Atas.Info приносит искренние соболезнования семье и близким Юрия Фомиченко. Недолгое время он работал в составе команды портала .