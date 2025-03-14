В Новосибирской области произошло второе за неделю землетрясение

Posted 14 марта, 01:46
Published 14 марта, 01:46
Modified 14 марта, 01:48
Updated 14 марта, 01:48
Согласно данным Алтае-Саянского филиала Геодезической службы, 13 марта в 21:30 по местному времени в Колыванском районе произошёл толчок магнитудой 3,9. Эпицентр располагался вблизи деревни Мальчиха (Пихтовский сельсовет), где сила колебаний достигла 5 баллов — такой уровень способен вызвать вибрацию мебели, раскачивание светильников и звон посуды в шкафах.
10 марта был первый толчок магнитудой 3,4 у села Калиновка (Искитимский район), а 13 марта произошел повторный, более мощный толчок — магнитудой 3,9 (Колыванский район). Еще одно было 27 февраля.
Геофизики связывают учащение подземных колебаний с антропогенным фактором. В регионе активно ведутся горнодобывающие работы, сопровождающиеся масштабным извлечением пород. Деформация верхних слоёв земной коры вследствие техногенного вмешательства может провоцировать микроземлетрясения.
Пятибалльные толчки классифицируются как умеренно опасные — они редко вызывают разрушения, но хорошо ощутимы для населения. Местные жители сообщают о кратковременной панике:
«Люстра закачалась, как в шторм, а стеклянная посуда зазвенела. Подумал сначала — взрыв где-то, но новости всё прояснили», — делится с Atas.info впечатлениями житель Мальчихи.
Новосибирская область не относится к сейсмически активным зонам. На ближайшие недели вероятность повторных толчков оценивается как низкая, однако эксперты рекомендуют соблюдать осторожность.