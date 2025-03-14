В Новосибирской области произошло второе за неделю землетрясение

Согласно данным Алтае-Саянского филиала Геодезической службы, 13 марта в 21:30 по местному времени в Колыванском районе произошёл толчок магнитудой 3,9. Эпицентр располагался вблизи деревни Мальчиха (Пихтовский сельсовет), где сила колебаний достигла 5 баллов — такой уровень способен вызвать вибрацию мебели, раскачивание светильников и звон посуды в шкафах.