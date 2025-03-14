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Posted 14 марта, 06:08

Published 14 марта, 06:08

Modified 14 марта, 06:10

Updated 14 марта, 06:10

Какие имена давали мальчикам

В Новосибирской области родился владыка

14 марта 2025, 06:08
Фото: 1MI. Какие имена давали мальчикам
В Новосибирской области сохраняется тенденция на необычные имена: ЗАГС назвал самые интересные в текущем марте.

Семья из Новосибирска выбрала для мальчика уникальное имя — Алибек. Оно имеет несколько переводов: с Арабского языка — «возвышенный», а по персидскому происхождению — «владыка», «господин», «правитель».

Среди интересных вариантов также были Алмуддассир (с арабского — «задумчивый» или «глубокомысленный»). Теперь уроженцами Новосибирска стали Мурод («счастливый»), Юсиф («поздний сын») и Ахмед («хваленый»).

А вот среди популярных, родители называли новорожденных Романом, Михаилом, Александром, Артемом и Матвеем. Ранее в регионе родилась «девочка-бабочка».

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