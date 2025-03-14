В Новосибирской области родился владыка

Posted 14 марта, 06:08
Published 14 марта, 06:08
Modified 14 марта, 06:10
Updated 14 марта, 06:10
Семья из Новосибирска выбрала для мальчика уникальное имя — Алибек. Оно имеет несколько переводов: с Арабского языка — «возвышенный», а по персидскому происхождению — «владыка», «господин», «правитель».
Среди интересных вариантов также были Алмуддассир (с арабского — «задумчивый» или «глубокомысленный»). Теперь уроженцами Новосибирска стали Мурод («счастливый»), Юсиф («поздний сын») и Ахмед («хваленый»).
А вот среди популярных, родители называли новорожденных Романом, Михаилом, Александром, Артемом и Матвеем. Ранее в регионе родилась «девочка-бабочка».