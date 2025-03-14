В Новосибирской области вынесут приговор водителю автобуса после смертельного ДТП

Уголовное дело уже поступило в Черепановский районный суд. Санкции по статье предусматривают до 5 лет лишения свободы с возможным запретом на управление транспортом. Родственникам погибшей могут назначить компенсацию морального ущерба. Ранее женщина на Toyota Camry врезалась в грузовик и погибла.