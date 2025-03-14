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Posted 14 марта, 02:35

Published 14 марта, 02:35

Modified 14 марта, 02:37

Updated 14 марта, 02:37

Дело рассмотрит суд

В Новосибирской области вынесут приговор водителю автобуса после смертельного ДТП

14 марта 2025, 02:35
Фото: 1MI. Дело рассмотрит суд
В Новосибирской области уголовное дело о смертельном ДТП с автобусом передано в суд, сообщает прокуратура.

Прокуратура Черепановского района завершила расследование резонансного ДТП с участием пассажирского автобуса, передав материалы в суд для вынесения приговора. Водителю, инкриминируется нарушение п. 3 ст. 264 УК РФ — «Причинение тяжкого вреда здоровью и смерти по неосторожности вследствие нарушения ПДД».

Инцидент произошёл в августе 2024 года на автодороге К-14 (участок «104 км Р-256 Чуйский тракт — Сузун»). По данным следствия, водитель автобуса ПАЗ, отъезжая от остановки общественного транспорта, потерял управление и совершил жёсткий съезд в кювет перед мостом через реку Крутишка.

Фото: прокуратура НСО

В результате аварии пассажирка от полученных травм скончалась в больнице, еще трем пассажирам диагностированы переломы, черепно-мозговые травмы и повреждения внутренних органов, отнесённые к категории тяжкого вреда здоровью.

Уголовное дело уже поступило в Черепановский районный суд. Санкции по статье предусматривают до 5 лет лишения свободы с возможным запретом на управление транспортом. Родственникам погибшей могут назначить компенсацию морального ущерба. Ранее женщина на Toyota Camry врезалась в грузовик и погибла.

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