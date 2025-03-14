В России предложили ввести выплаты для домохозяек

Posted 14 марта, 08:39
Published 14 марта, 08:39
Modified 14 марта, 10:19
Updated 14 марта, 10:19
В Госдуме обсуждают новый законопроект, согласно которому неработающим домохозяйкам, ухаживающим за детьми, семьей и домом, предлагается выплачивать ежемесячное пособие в размере прожиточного минимума.
В том случае, если закон будет принят, новосибирские хранительницы домашнего очага начнут получать по 19 329 рублей в месяц.
Ранее в Госдуме предложили запретить продажу алкоголя по воскресеньям — авторы законопроект полагают, что это позитивно скажется на укреплении семейных взаимоотношений и повышении рождаемости.