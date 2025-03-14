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Posted 14 марта, 08:39

Published 14 марта, 08:39

Modified 14 марта, 10:19

Updated 14 марта, 10:19

Домохозяйкам предложили платить пособия

В России предложили ввести выплаты для домохозяек

14 марта 2025, 08:39
Фото: Изображение Midjourney. Домохозяйкам предложили платить пособия

Новосибирским домохозяйкам могут начать выплачивать прожиточный минимум

Новое предложение по поддержке женщин, занятых домашним хозяйствам, озвучили в Госдуме.

В Госдуме обсуждают новый законопроект, согласно которому неработающим домохозяйкам, ухаживающим за детьми, семьей и домом, предлагается выплачивать ежемесячное пособие в размере прожиточного минимума.

В том случае, если закон будет принят, новосибирские хранительницы домашнего очага начнут получать по 19 329 рублей в месяц.

Ранее в Госдуме предложили запретить продажу алкоголя по воскресеньям — авторы законопроект полагают, что это позитивно скажется на укреплении семейных взаимоотношений и повышении рождаемости.

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