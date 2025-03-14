Весна опять пришла: в Новосибирске на выходных резко потеплеет после морозов

Posted 14 марта, 07:08
Published 14 марта, 07:08
Modified 14 марта, 07:10
Updated 14 марта, 07:10
«Яндекс. Погода» прогнозирует теплые выходные, впервые после морозов: в субботу, 15 марта ночью -5 и днем +2. Облачно, с прояснениями, без осадков. В воскресенье, 16 числа, -1 ночью и +4 днем. Без осадков.
Западно-Сибирский гидрометцентр также обещает существенное потепление. По данным на 15 марта, ночью будет -7…-9, а днем +1…+3. При этом осадков не ожидается, но на дорогах сохранится гололедица. Ночью 16 числа ожидается -8…-10 и днем +2…+4. Осадков не предвидится.
World-weather о плюсовой температуре не предупреждает. По прогнозу, ночью в субботу столбик термометра покажет -6, а днем -2, а в воскресенье ночью -6 и днем -1. Выходные будут ясными, без осадков.
Плюсовая температура продержится всю следующую неделю, однако дни станут пасмурными, местами с дождями. Ранее мы назвали дату рекордного мороза весной.