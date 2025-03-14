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Posted 14 марта, 07:08

Published 14 марта, 07:08

Modified 14 марта, 07:10

Updated 14 марта, 07:10

Какой будет погода

Весна опять пришла: в Новосибирске на выходных резко потеплеет после морозов

14 марта 2025, 07:08
Фото: Артем Шершнев. 1MI. Какой будет погода

В Новосибирской области на выходных потеплеет до +4

В Новосибирской области синоптики дали прогноз погоды на выходные 15 и 16 марта: изучаем данные сервисов.

«Яндекс. Погода» прогнозирует теплые выходные, впервые после морозов: в субботу, 15 марта ночью -5 и днем +2. Облачно, с прояснениями, без осадков. В воскресенье, 16 числа, -1 ночью и +4 днем. Без осадков.

Западно-Сибирский гидрометцентр также обещает существенное потепление. По данным на 15 марта, ночью будет -7…-9, а днем +1…+3. При этом осадков не ожидается, но на дорогах сохранится гололедица. Ночью 16 числа ожидается -8…-10 и днем +2…+4. Осадков не предвидится.

World-weather о плюсовой температуре не предупреждает. По прогнозу, ночью в субботу столбик термометра покажет -6, а днем -2, а в воскресенье ночью -6 и днем -1. Выходные будут ясными, без осадков.

Плюсовая температура продержится всю следующую неделю, однако дни станут пасмурными, местами с дождями. Ранее мы назвали дату рекордного мороза весной.

По Новосибирску ударил рекордный мартовский мороз — когда такое было
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#Эмилия Губарева#Новосибирск#Погода#Прогноз#Выходные#Весна
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