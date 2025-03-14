Весна опять пришла: в Новосибирске на выходных резко потеплеет после морозов

Западно-Сибирский гидрометцентр также обещает существенное потепление. По данным на 15 марта, ночью будет -7…-9, а днем +1…+3. При этом осадков не ожидается, но на дорогах сохранится гололедица. Ночью 16 числа ожидается -8…-10 и днем +2…+4. Осадков не предвидится.