Ветеринар рассказал, что делать с клещом на домашнем питомце

Posted 14 марта, 05:48
Published 14 марта, 05:48
Modified 14 марта, 05:48
Updated 14 марта, 05:48
«Клещ в мире животных — это танк. Защищённый, бронированный организм. Он не просто комар, которого мы прихлопнули. У него целый аппарат, который глубоко внедряется в кожу. Взять его рывком, вытащить нельзя», — рассказал он.
Грубо подходить к решению вопроса также не стоит. Если сплющить тельце клеща, вся инфекция из него выдавится, как шприцем, под кожу, предупредил врач.
«В зоомагазинах есть специальные приспособления для удаления клеща. Они как маленькие гвоздодёры. С его помощью будет легко снять клеща, ошибку вы вряд ли сделаете», — сказал он в интервью RT.
Второй способ — народный и эффективный. Если ЧП произошло на даче, клиник рядом нет и бежать некуда, можно использовать обычный йод, поделился специалист.
«Надо просто обильно намазать клеща и кожу вокруг йодом. Потом начинаем его раскачивать в разные стороны, и он выскочит. Не со стопроцентной вероятностью, но с очень высокой», — отметил он.
По его словам, также для удаления можно использовать пинцет из маникюрного набора. Клеща нужно подцепить около кожи и вращательными движениями выкручивать, как шуруп.
«Когда вытащили клеща, надо его осмотреть, что он удалился целиком. Место, куда он внедрялся, тоже можно обработать йодом. Клинические признаки у питомца возникают от одного дня до недели и более. Надо будет за ним смотреть», — заметил врач.
По его словам, если инфекция занесена, первичные признаки неблагополучия могут включать повышение температуры, снижение аппетита, и, как правило, начинают заплетаться задние лапы.
«Вот это уже сигнал тревоги и надо бежать в клинику для оказания помощи», — подытожил он.