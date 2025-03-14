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Posted 14 марта, 08:40

Published 14 марта, 08:40

Modified 14 марта, 08:40

Updated 14 марта, 08:40

Взносы на капремонт могут вырасти в России

14 марта 2025, 08:40
Министерство строительства и ЖКХ России рассматривает вопрос увеличения уровня взносов граждан, живущих в многоквартирных домах. Изменения могут коснуться жителей домов, оснащённых лифтами.

По словам главы Минстроя РФ Ирека Файзуллина, сейчас ситуация сложилась таким образом, что платёж за капитальный ремонт дома в многоквартирниках, где нет лифтов, идентичен сумме, которую платят люди, где лифт есть.

Он указал, что существует практика дифференцированных взносов, и логично, что жители домов, где установлено лифтовое оборудование, должны платить больше. Увеличение стоимости капремонта в домах с лифтами позволит обслуживающим структурам вовремя позаботиться о ремонте или замене лифта, пишет ИА RuNews24.ru.

Соответствующее решение уже находится на стадии разработки в министерстве, уточнил глава Минстроя. Положительным моментом в этом вопросе является то, что в законодательстве России предусмотрена приоритизация работ в домах, где это требуется больше всего, а также повышенные взносы для жителей таких объектов.

Укажем, что люди в отношениях склонны к полноте из-за еды, которая начинает приносить большее удовольствие. Из-за этого граждане перестают контролировать своё питание.

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