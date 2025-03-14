По словам главы Минстроя РФ Ирека Файзуллина, сейчас ситуация сложилась таким образом, что платёж за капитальный ремонт дома в многоквартирниках, где нет лифтов, идентичен сумме, которую платят люди, где лифт есть.



Он указал, что существует практика дифференцированных взносов, и логично, что жители домов, где установлено лифтовое оборудование, должны платить больше. Увеличение стоимости капремонта в домах с лифтами позволит обслуживающим структурам вовремя позаботиться о ремонте или замене лифта, пишет ИА RuNews24.ru.



Соответствующее решение уже находится на стадии разработки в министерстве, уточнил глава Минстроя. Положительным моментом в этом вопросе является то, что в законодательстве России предусмотрена приоритизация работ в домах, где это требуется больше всего, а также повышенные взносы для жителей таких объектов.



Укажем, что люди в отношениях склонны к полноте из-за еды, которая начинает приносить большее удовольствие. Из-за этого граждане перестают контролировать своё питание.



