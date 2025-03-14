Зону отдыха с бассейном и СПА-Центром за 800 миллионов построят в Новосибирске

На границе Первомайского района и наукограда Кольцово появится круглогодичный комплекс для отдыха. Проект включает зимнюю инфраструктуру: лыжную базу, каток с искусственным льдом; летние активности: подогреваемый бассейн, ландшафтный парк с маршрутами для пеших прогулок; сервисы: спа-центр, ресторан, отель на 50 номеров.