Зону отдыха с бассейном и СПА-Центром за 800 миллионов построят в Новосибирске

Posted 14 марта, 09:04
Published 14 марта, 09:04
Modified 14 марта, 09:06
Updated 14 марта, 09:06
На границе Первомайского района и наукограда Кольцово появится круглогодичный комплекс для отдыха. Проект включает зимнюю инфраструктуру: лыжную базу, каток с искусственным льдом; летние активности: подогреваемый бассейн, ландшафтный парк с маршрутами для пеших прогулок; сервисы: спа-центр, ресторан, отель на 50 номеров.
Ожидается, что объект станет популярным местом для семейного досуга и привлечёт туристов из соседних регионов. Создание рекреационного кластере оценили на 800 млн рублей.
В Станционном сельсовете построят многофункциональный центр площадью 30 тыс. кв. м. Он объединит: складские мощности для хранения и комплектации товаров, производство котельного и печного оборудования, услуги логистических компаний (3PL-провайдеров), которые займутся распределением грузов.
Это усилит транспортную связность региона и упростит доставку товаров в малые населённые пункты. Логистический хаб обойдется в 2,5 млрд рублей.
К 2028 году в промышленно-логистическом парке региона откроют предприятие полного цикла по выпуску лапши, картофельного пюре и макарон быстрого приготовления; сухих бульонов, снеков.
Завод займёт 12,8 га и станет одним из крупнейших в Сибири, ориентируясь на растущий спрос на полуфабрикаты. Его строительство оценили в 13 млрд рублей.
Данные проекты будут положительно влиять на экономику: создание рабочих мест, увеличение налоговых поступлений в бюджет, развитие смежных отраслей в сфере туризма, сельского хозяйства, транспорта.