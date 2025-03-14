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Posted 14 марта, 09:04

Published 14 марта, 09:04

Modified 14 марта, 09:06

Updated 14 марта, 09:06

Что появится в регионе

Зону отдыха с бассейном и СПА-Центром за 800 миллионов построят в Новосибирске

14 марта 2025, 09:04
Фото: atas.info. Что появится в регионе
Власти Новосибирской области утвердили ряд амбициозных инициатив, направленных на укрепление инфраструктуры, промышленности и пищевой отрасли: среди них — создание рекреационной зоны, логистического хаба и современного пищевого производства.

На границе Первомайского района и наукограда Кольцово появится круглогодичный комплекс для отдыха. Проект включает зимнюю инфраструктуру: лыжную базу, каток с искусственным льдом; летние активности: подогреваемый бассейн, ландшафтный парк с маршрутами для пеших прогулок; сервисы: спа-центр, ресторан, отель на 50 номеров.

Ожидается, что объект станет популярным местом для семейного досуга и привлечёт туристов из соседних регионов. Создание рекреационного кластере оценили на 800 млн рублей.

В Станционном сельсовете построят многофункциональный центр площадью 30 тыс. кв. м. Он объединит: складские мощности для хранения и комплектации товаров, производство котельного и печного оборудования, услуги логистических компаний (3PL-провайдеров), которые займутся распределением грузов.

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Это усилит транспортную связность региона и упростит доставку товаров в малые населённые пункты. Логистический хаб обойдется в 2,5 млрд рублей.

К 2028 году в промышленно-логистическом парке региона откроют предприятие полного цикла по выпуску лапши, картофельного пюре и макарон быстрого приготовления; сухих бульонов, снеков.

Завод займёт 12,8 га и станет одним из крупнейших в Сибири, ориентируясь на растущий спрос на полуфабрикаты. Его строительство оценили в 13 млрд рублей.

Данные проекты будут положительно влиять на экономику: создание рабочих мест, увеличение налоговых поступлений в бюджет, развитие смежных отраслей в сфере туризма, сельского хозяйства, транспорта.

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