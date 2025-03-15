Чиновники Новосибирска начнут тайные рейды на такси для борьбы с нелегалами

Posted 15 марта, 09:14
Published 15 марта, 09:14
Modified 15 марта, 10:16
Updated 15 марта, 10:16
С апреля чиновники переходят в «режим пассажиров», заказывая поездки через агрегаторы для выявления нарушителей.
Как это работает?
— Тайные проверки: Через приложения делаются заказы, во время которых инспекторы проверяют у водителей лицензии, страховки и регистрацию в системе Минтранса.
— Совместные рейды: К операциям подключатся полиция (легальность деятельности) и налоговая (отсутствие серых схем).
— Профилактика: Агрегаторам направят предписания с требованиями устранить нарушения до проверок.
По данным «Ассоциации таксопарков», из 60 тыс. частных водителей в регионе лишь 6 тыс. (10%) оформили документы легально, пишет НГС. Остальные работают без лицензий или используют поддельные страховки.
«Во втором квартале мы активизируем выездной контроль. Каждая служба проверит свой сегмент — от законности перевозок до налоговой дисциплины», — пояснил замминистра транспорта Евгений Тюрин.
Цели инициативы:
Сократить число нелегальных перевозчиков.
Повысить безопасность пассажиров.
Увеличить налоговые поступления в бюджет.
Первые рейды стартуют уже в апреле. Нарушителям грозят штрафы и блокировка в агрегаторах.