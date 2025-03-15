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Posted 15 марта, 09:14

Published 15 марта, 09:14

Modified 15 марта, 10:16

Updated 15 марта, 10:16

Зачем чиновникам такси

Чиновники Новосибирска начнут тайные рейды на такси для борьбы с нелегалами

15 марта 2025, 09:14
Фото: 1MI. Зачем чиновникам такси
Министерство транспорта Новосибирской области анонсировало необычный метод проверки водителей и сервисов такси.

С апреля чиновники переходят в «режим пассажиров», заказывая поездки через агрегаторы для выявления нарушителей.

Как это работает?

— Тайные проверки: Через приложения делаются заказы, во время которых инспекторы проверяют у водителей лицензии, страховки и регистрацию в системе Минтранса.

— Совместные рейды: К операциям подключатся полиция (легальность деятельности) и налоговая (отсутствие серых схем).

— Профилактика: Агрегаторам направят предписания с требованиями устранить нарушения до проверок.

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По данным «Ассоциации таксопарков», из 60 тыс. частных водителей в регионе лишь 6 тыс. (10%) оформили документы легально, пишет НГС. Остальные работают без лицензий или используют поддельные страховки.

«Во втором квартале мы активизируем выездной контроль. Каждая служба проверит свой сегмент — от законности перевозок до налоговой дисциплины», — пояснил замминистра транспорта Евгений Тюрин.

Цели инициативы:

  1. Сократить число нелегальных перевозчиков.

  2. Повысить безопасность пассажиров.

  3. Увеличить налоговые поступления в бюджет.

Первые рейды стартуют уже в апреле. Нарушителям грозят штрафы и блокировка в агрегаторах.

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#Эмилия Губарева#Транспорт#Новосибирск#Такси#Чиновник
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