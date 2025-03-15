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Posted 15 марта, 10:25

Published 15 марта, 10:25

Modified 15 марта, 10:27

Updated 15 марта, 10:27

Пчелы гибнут

Экологическая тревога: Новосибирская область теряет пчелиные семьи

15 марта 2025, 10:25
Фото: Изображение Midjourney. Пчелы гибнут

В Новосибирской области массово гибнут пчелы

В нескольких районах Новосибирской области фиксируют гибель пчел, о чем рассказали в управлении ветеринарии.

В 2024 году в Куйбышевском и Новосибирском районах была зафиксирована массовая гибель пчёл, причины которой остаются неясными. Лабораторные анализы исключили инфекционные заболевания, такие как нозематоз или европейский гнилец, что ставит учёных в тупик.

Несмотря на ЧП, местные пасечники собрали объёмы мёда, сопоставимые с показателями 2022–2023 годов. Лидерами по медосбору стали:

  • Черепановский район;

  • Болотнинский район;

  • Мошковский район.

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Эксперты связывают это с благоприятными погодными условиями и расширением медоносных угодий, пишет РБК Новосибирск Областное управление ветеринарии анонсировало усиление профилактики:

  • Регулярный мониторинг пасек на варроатоз (клещевое поражение);

  • Вакцинация пчёл от европейского гнильца;

  • Обучение пчеловодов методам биобезопасности.

Версии причин катастрофы

Среди гипотез — применение агрохимикатов на соседних полях, климатические аномалии и электромагнитное излучение от вышек сотовой связи. Для проверки теорий создана межведомственная комиссия.

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#Эмилия Губарева#Экология#Новосибирск#Новосибирская область#Сельское хозяйство#Насекомые
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