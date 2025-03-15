Экологическая тревога: Новосибирская область теряет пчелиные семьи

Posted 15 марта, 10:25
Published 15 марта, 10:25
Modified 15 марта, 10:27
Updated 15 марта, 10:27
В 2024 году в Куйбышевском и Новосибирском районах была зафиксирована массовая гибель пчёл, причины которой остаются неясными. Лабораторные анализы исключили инфекционные заболевания, такие как нозематоз или европейский гнилец, что ставит учёных в тупик.
Несмотря на ЧП, местные пасечники собрали объёмы мёда, сопоставимые с показателями 2022–2023 годов. Лидерами по медосбору стали:
Черепановский район;
Болотнинский район;
Мошковский район.
Эксперты связывают это с благоприятными погодными условиями и расширением медоносных угодий, пишет РБК Новосибирск Областное управление ветеринарии анонсировало усиление профилактики:
Регулярный мониторинг пасек на варроатоз (клещевое поражение);
Вакцинация пчёл от европейского гнильца;
Обучение пчеловодов методам биобезопасности.
Версии причин катастрофы
Среди гипотез — применение агрохимикатов на соседних полях, климатические аномалии и электромагнитное излучение от вышек сотовой связи. Для проверки теорий создана межведомственная комиссия.