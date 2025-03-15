Экологическая тревога: Новосибирская область теряет пчелиные семьи

В 2024 году в Куйбышевском и Новосибирском районах была зафиксирована массовая гибель пчёл, причины которой остаются неясными. Лабораторные анализы исключили инфекционные заболевания, такие как нозематоз или европейский гнилец, что ставит учёных в тупик.