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Posted 15 марта, 07:05

Published 15 марта, 07:05

Modified 15 марта, 07:07

Updated 15 марта, 07:07

Перминова с возлюбленным

Новая любовь Елены Перминовой: цветы, Париж и скандал с бывшей

15 марта 2025, 07:05
Фото: соцсети. Перминова с возлюбленным

Модель из Новосибирска Елена Перминова показала своего нового возлюбленного

После 19 лет брака с бизнесменом Александром Лебедевым модель Елена Перминова нашла утешение в объятиях 29-летнего манекенщика Тараса Романова.

Роман Перминовой

Мужчина младше избранницы на десятилетие, осыпает спутницу романтическими жестами — от совместных выходов в свет до букетов из сотен роз. В декабре 2024-го Елена, избегая сплетен о разрыве с Лебедевым, улетела в Мексику, где её заметили в компании Тараса. Поначалу поклонники сочли это курортным флиртом, но позже пара появилась на Неделе моды в Париже, посещая показы и вечеринки.

Перминовой дарят цветы
Перминовой дарят цветы
Перминовой дарят цветы. Фото: соцсети

Скандал с бывшей: обвинения в меркантильности

Ради отношений с Перминовой Романов расстался с 24-летней моделью Дианой Погорелой. «Он улетел с ней в Тулум через два дня после признаний в любви ко мне», — призналась Диана, добавив, что Тарас «выбрал деньги, а не чувства». Погорелая раскритиковала пару, заявив, что Романов не готов к роли отчима для четверых детей Елены.

Перминова встречается с молодым
Перминова встречается с молодым
Перминова встречается с молодым. Фото: соцсети

Реакция сети

Фото Тараса с подписью «Культовая ночь в Париже» собрало волну комментариев. Одни восхищаются парой, другие находят их похожими «как близнецы», третьи ностальгируют по союзу Елены с Лебедевым. Любопытно, что, несмотря на разрыв, Романов продолжает лайкать посты Дианы в соцсетях.

Пока Елена наслаждается романтикой, хейтеры сомневаются в долговечности этого союза. Остаётся ждать, перерастёт ли страсть в историю на годы или станет очередным эпизодом светской хроники.

Модель Елена Перминова замечена с новым спутником
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