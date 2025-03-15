Новая любовь Елены Перминовой: цветы, Париж и скандал с бывшей

Posted 15 марта, 07:05
Published 15 марта, 07:05
Modified 15 марта, 07:07
Updated 15 марта, 07:07
Роман Перминовой
Мужчина младше избранницы на десятилетие, осыпает спутницу романтическими жестами — от совместных выходов в свет до букетов из сотен роз. В декабре 2024-го Елена, избегая сплетен о разрыве с Лебедевым, улетела в Мексику, где её заметили в компании Тараса. Поначалу поклонники сочли это курортным флиртом, но позже пара появилась на Неделе моды в Париже, посещая показы и вечеринки.
Скандал с бывшей: обвинения в меркантильности
Ради отношений с Перминовой Романов расстался с 24-летней моделью Дианой Погорелой. «Он улетел с ней в Тулум через два дня после признаний в любви ко мне», — призналась Диана, добавив, что Тарас «выбрал деньги, а не чувства». Погорелая раскритиковала пару, заявив, что Романов не готов к роли отчима для четверых детей Елены.
Реакция сети
Фото Тараса с подписью «Культовая ночь в Париже» собрало волну комментариев. Одни восхищаются парой, другие находят их похожими «как близнецы», третьи ностальгируют по союзу Елены с Лебедевым. Любопытно, что, несмотря на разрыв, Романов продолжает лайкать посты Дианы в соцсетях.
Пока Елена наслаждается романтикой, хейтеры сомневаются в долговечности этого союза. Остаётся ждать, перерастёт ли страсть в историю на годы или станет очередным эпизодом светской хроники.