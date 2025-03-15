Новая любовь Елены Перминовой: цветы, Париж и скандал с бывшей

Мужчина младше избранницы на десятилетие, осыпает спутницу романтическими жестами — от совместных выходов в свет до букетов из сотен роз. В декабре 2024-го Елена, избегая сплетен о разрыве с Лебедевым, улетела в Мексику, где её заметили в компании Тараса. Поначалу поклонники сочли это курортным флиртом, но позже пара появилась на Неделе моды в Париже, посещая показы и вечеринки.