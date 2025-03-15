Обезьяна напала на туристку из Новосибирска

Posted 15 марта, 03:12
Published 15 марта, 03:12
Modified 15 марта, 03:14
Updated 15 марта, 03:14
Жительница Новосибирска Вера оказалась в тайской больнице после агрессивного нападения примата во время отпуска на Пхукете. Инцидент произошел на популярном среди туристов «Острове обезьян», куда женщина отправилась с семьей в рамках экскурсионной программы.
По словам Веры, группа кормила животных и фотографировалась, когда одна из обезьян внезапно вскочила ей на голову, начала вырывать волосы, а затем укусила за шею. «Боль была невыносимой — я закричала, но обезьяна не отпускала», — рассказала пострадавшая.
После инцидента тур пришлось прервать досрочно. Веру экстренно доставили на материк, где медики обработали рану, ввели противостолбнячную сыворотку и назначили курс антирабических препаратов, передает Сиб.фм. Ей предстоит месяц принимать лекарства в форме таблеток и инъекций для профилактики инфекций.
«Остров обезьян» — известная достопримечательность Таиланда, однако такие нападения не редкость. Приматы, привыкшие к туристам, часто проявляют агрессию в поисках еды. Эксперты рекомендуют:
Не приближаться к диким животным;
Отказаться от кормления;
Не провоцировать их резкими движениями.
Вера призналась, что не ожидала такой реакции: «Думала, они безобидные. Теперь советую всем быть осторожнее». Тем временем зону отдыха с бассейном и СПА-Центром за 800 миллионов построят в Новосибирске.