Обезьяна напала на туристку из Новосибирска

По словам Веры, группа кормила животных и фотографировалась, когда одна из обезьян внезапно вскочила ей на голову, начала вырывать волосы, а затем укусила за шею. «Боль была невыносимой — я закричала, но обезьяна не отпускала», — рассказала пострадавшая.