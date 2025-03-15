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Posted 15 марта, 03:12

Published 15 марта, 03:12

Modified 15 марта, 03:14

Updated 15 марта, 03:14

Обезьяна напала

Обезьяна напала на туристку из Новосибирска

15 марта 2025, 03:12
Фото: 1MI. Обезьяна напала
Туристка из Новосибирска пострадала от нападения обезьяны в Таиланде, о чем рассказала сибирячка.

Жительница Новосибирска Вера оказалась в тайской больнице после агрессивного нападения примата во время отпуска на Пхукете. Инцидент произошел на популярном среди туристов «Острове обезьян», куда женщина отправилась с семьей в рамках экскурсионной программы.

По словам Веры, группа кормила животных и фотографировалась, когда одна из обезьян внезапно вскочила ей на голову, начала вырывать волосы, а затем укусила за шею. «Боль была невыносимой — я закричала, но обезьяна не отпускала», — рассказала пострадавшая.

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После инцидента тур пришлось прервать досрочно. Веру экстренно доставили на материк, где медики обработали рану, ввели противостолбнячную сыворотку и назначили курс антирабических препаратов, передает Сиб.фм. Ей предстоит месяц принимать лекарства в форме таблеток и инъекций для профилактики инфекций.

«Остров обезьян» — известная достопримечательность Таиланда, однако такие нападения не редкость. Приматы, привыкшие к туристам, часто проявляют агрессию в поисках еды. Эксперты рекомендуют:

  • Не приближаться к диким животным;

  • Отказаться от кормления;

  • Не провоцировать их резкими движениями.

Вера призналась, что не ожидала такой реакции: «Думала, они безобидные. Теперь советую всем быть осторожнее». Тем временем зону отдыха с бассейном и СПА-Центром за 800 миллионов построят в Новосибирске.

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