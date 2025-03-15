Сотни пассажиров с детьми застряли в аэропорту Новосибирска — в чем причина

Рейс S7 5304 (Норильск — Новосибирск) задержан на неопределённый срок. Отменены или перенесены вылеты «НордСтар», «Сибирь» и «РедВингс» из Красноярска и Абакана. Под удар попали направления в Москву, Уфу, Минводы и другие города.