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Posted 15 марта, 06:47

Published 15 марта, 06:47

Modified 15 марта, 06:49

Updated 15 марта, 06:49

Началась проверка

Сотни пассажиров с детьми застряли в аэропорту Новосибирска — в чем причина

15 марта 2025, 06:47
Фото: Артем Шершнев. atas.info. Началась проверка

Прокуратура проверит задержку новосибирского авиарейса

Из-за метели в Норильске задержаны десятки рейсов: транспортная прокуратура проверяет авиакомпании.

Сотни пассажиров, включая 300 детей, остались в новосибирском аэропорту Толмачёво 15 марта из-за масштабных задержек рейсов. Причиной стал циклон в Норильске, парализовавший работу аэропортов Сибири.

Рейс S7 5304 (Норильск — Новосибирск) задержан на неопределённый срок. Отменены или перенесены вылеты «НордСтар», «Сибирь» и «РедВингс» из Красноярска и Абакана. Под удар попали направления в Москву, Уфу, Минводы и другие города.

Западно-Сибирская транспортная прокуратура начала проверку выполнения авиакомпаниями обязательств перед пассажирами. В фокусе внимания своевременное информирование о задержках; организация питания и проживания; возмещение убытков согласно закону. Также проверяется ЧП с самолетом до Новосибирска в Фергане.

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#Эмилия Губарева#Транспорт#Новосибирск#Самолет#Рейс#Самолеты#Задержка
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