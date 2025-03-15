Сотни пассажиров с детьми застряли в аэропорту Новосибирска — в чем причина

Posted 15 марта, 06:47
Published 15 марта, 06:47
Modified 15 марта, 06:49
Updated 15 марта, 06:49
Сотни пассажиров, включая 300 детей, остались в новосибирском аэропорту Толмачёво 15 марта из-за масштабных задержек рейсов. Причиной стал циклон в Норильске, парализовавший работу аэропортов Сибири.
Рейс S7 5304 (Норильск — Новосибирск) задержан на неопределённый срок. Отменены или перенесены вылеты «НордСтар», «Сибирь» и «РедВингс» из Красноярска и Абакана. Под удар попали направления в Москву, Уфу, Минводы и другие города.
Западно-Сибирская транспортная прокуратура начала проверку выполнения авиакомпаниями обязательств перед пассажирами. В фокусе внимания своевременное информирование о задержках; организация питания и проживания; возмещение убытков согласно закону. Также проверяется ЧП с самолетом до Новосибирска в Фергане.