В Новосибирск придет потепление — горожан ждут дожди и плюсовые температуры

Posted 15 марта, 05:44
Published 15 марта, 05:44
Modified 15 марта, 05:46
Updated 15 марта, 05:46
Синоптики прогнозируют типичную для начала весны нестабильность: от морозов, которые держались на прошлой недели, до первых оттепелей.
Ежедневный прогноз по данным «Яндекс. Погоды»:
17.03 (Пн): +6°…-4°C, без осадков, ветер 6–8 м/с.
18.03 (Вт): +5°…+4°C, дождь, порывы ветра до 5 м/с.
19.03 (Ср): +7°…+2°C, переменная облачность, ночью гололедица.
20.03 (Чт): +5°…+2°C, пасмурно, без осадков, ветер 3 м/с.
21.03 (Пт): +3°…-1°C, дождь, лужи и подтаявший снег.
22.03 (Сб): -1°…-5°C, снег, ветер 4 м/с.
23.03 (Вс): 0°…-1°C, пасмурно, слабый ветер.
Советы на неделю:
— Носите непромокаемую обувь — лужи и слякоть гарантированы.
— На неделе можно планировать прогулки — солнце прогреет воздух до +6°C.
— Коммунальщики борются с наледью на дорогах, а первые проталины уже появились в парках. Выходите на улицу с осторожностью.