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Posted 15 марта, 05:44

Published 15 марта, 05:44

Modified 15 марта, 05:46

Updated 15 марта, 05:46

Пройдут дожди

В Новосибирск придет потепление — горожан ждут дожди и плюсовые температуры

15 марта 2025, 05:44
Фото: Артем Шершнев. atas.info. Пройдут дожди

В Новосибирске на неделе пройдут дожди и потеплеет до +6

Стал известен прогноз погоды в Новосибирске на 17–23 марта 2025: его составили погодные сервисы.

Синоптики прогнозируют типичную для начала весны нестабильность: от морозов, которые держались на прошлой недели, до первых оттепелей.

Ежедневный прогноз по данным «Яндекс. Погоды»:

  • 17.03 (Пн): +6°…-4°C, без осадков, ветер 6–8 м/с.

  • 18.03 (Вт): +5°…+4°C, дождь, порывы ветра до 5 м/с.

  • 19.03 (Ср): +7°…+2°C, переменная облачность, ночью гололедица.

  • 20.03 (Чт): +5°…+2°C, пасмурно, без осадков, ветер 3 м/с.

  • 21.03 (Пт): +3°…-1°C, дождь, лужи и подтаявший снег.

  • 22.03 (Сб): -1°…-5°C, снег, ветер 4 м/с.

  • 23.03 (Вс): 0°…-1°C, пасмурно, слабый ветер.

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Советы на неделю:

— Носите непромокаемую обувь — лужи и слякоть гарантированы.

— На неделе можно планировать прогулки — солнце прогреет воздух до +6°C.

— Коммунальщики борются с наледью на дорогах, а первые проталины уже появились в парках. Выходите на улицу с осторожностью.

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#Эмилия Губарева#Новосибирск#Погода#Прогноз#Весна
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