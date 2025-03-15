В Новосибирске сыр и масло снова могут взлететь в цене — названа причина

Posted 15 марта, 03:04
Published 15 марта, 03:04
Modified 15 марта, 03:06
Updated 15 марта, 03:06
В 2025 году регион столкнулся с резким снижением объёмов производства молока — ключевого ресурса для пищевой промышленности. Несмотря на рост продуктивности дойного стада (надой на одну корову увеличился), общие показатели упали из-за сокращения численности крупного рогатого скота на 9,6%. По данным Новосибирскстата, выпуск молока в январе снизился на 2,7%, а суточные объёмы реализации — на 1,2%
Причины кризиса
Сокращение поголовья: Фермеры массово сокращают стада из-за высокой себестоимости содержания и дефицита кадров.
Переработчики до сих пор не компенсировали рост затрат на сырьё, что давит на рентабельность производителей.
Инфляционное давление: Сливочное масло за год подорожало на 44% (с 900 до 1302 руб./кг), что изменило потребительский спрос и стратегии ритейла.
Игорь Елисеенко, глава «Союзмолоко.Сибирь» отмечает в беседе с BFM-Новосибирск, что рентабельность молочного сектора пока позволяет удерживать отрасль на плаву, но кадровый голод и потенциальное снижение закупочных цен могут спровоцировать новый виток сокращения стада. Это, в свою очередь, приведёт к дальнейшему росту стоимости продукции в магазинах.
— Удорожание молочных товаров: творог, сыры и йогурты могут прибавить в цене ещё 10–15% к концу года.
— Снижение экспорта: Новосибирская область рискует потерять позиции поставщика сырья в соседние регионы.
— Переориентация фермеров: Часть хозяйств рассматривает переход на мясное скотоводство как более стабильный вариант.
Тем временем в регионе растет цена на сосиски.