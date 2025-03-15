В Новосибирске сыр и масло снова могут взлететь в цене — названа причина

Игорь Елисеенко, глава «Союзмолоко.Сибирь» отмечает в беседе с BFM-Новосибирск, что рентабельность молочного сектора пока позволяет удерживать отрасль на плаву, но кадровый голод и потенциальное снижение закупочных цен могут спровоцировать новый виток сокращения стада. Это, в свою очередь, приведёт к дальнейшему росту стоимости продукции в магазинах.