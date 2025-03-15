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Posted 15 марта, 03:04

Published 15 марта, 03:04

Modified 15 марта, 03:06

Updated 15 марта, 03:06

Молока становится меньше

В Новосибирске сыр и масло снова могут взлететь в цене — названа причина

15 марта 2025, 03:04
Фото: 1MI. Молока становится меньше

В Новосибирске из-за сокращения производства молока может подорожать сыр и масло

Молочная отрасль Новосибирской области: кризис произошел на фоне сокращения поголовья, о чем информирует Новосибирскстат.

В 2025 году регион столкнулся с резким снижением объёмов производства молока — ключевого ресурса для пищевой промышленности. Несмотря на рост продуктивности дойного стада (надой на одну корову увеличился), общие показатели упали из-за сокращения численности крупного рогатого скота на 9,6%. По данным Новосибирскстата, выпуск молока в январе снизился на 2,7%, а суточные объёмы реализации — на 1,2%

Причины кризиса

  1. Сокращение поголовья: Фермеры массово сокращают стада из-за высокой себестоимости содержания и дефицита кадров.

  2. Переработчики до сих пор не компенсировали рост затрат на сырьё, что давит на рентабельность производителей.

  3. Инфляционное давление: Сливочное масло за год подорожало на 44% (с 900 до 1302 руб./кг), что изменило потребительский спрос и стратегии ритейла.

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Игорь Елисеенко, глава «Союзмолоко.Сибирь» отмечает в беседе с BFM-Новосибирск, что рентабельность молочного сектора пока позволяет удерживать отрасль на плаву, но кадровый голод и потенциальное снижение закупочных цен могут спровоцировать новый виток сокращения стада. Это, в свою очередь, приведёт к дальнейшему росту стоимости продукции в магазинах.

Последствия для рынка

— Удорожание молочных товаров: творог, сыры и йогурты могут прибавить в цене ещё 10–15% к концу года.

— Снижение экспорта: Новосибирская область рискует потерять позиции поставщика сырья в соседние регионы.

— Переориентация фермеров: Часть хозяйств рассматривает переход на мясное скотоводство как более стабильный вариант.

Тем временем в регионе растет цена на сосиски.

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#Эмилия Губарева#Новосибирск#Цены#Молоко#Производство
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