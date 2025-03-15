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Posted 15 марта, 05:29

Published 15 марта, 05:29

Modified 15 марта, 05:31

Updated 15 марта, 05:31

Режим введен

В Новосибирске ввели режим повышенной готовности — что происходит

15 марта 2025, 05:29
Фото: 1MI. Режим введен

В Новосибирске ввели режим повышенной готовности

В Новосибирске введён аварийный режим из-за угрозы обрушения гаражного кооператива «Сигнал»: соответствующее постановление есть на официальном портале правовой информации.

Власти Новосибирска объявили режим ЧС в ГСК «Сигнал» (ул. Кропоткина, 92/2) после выявления критических повреждений конструкций. Обследование выявило просадку фундамента и деформацию несущих элементов, что создаёт риск обрушения.

Владельцам гаражей рекомендовано немедленно прекратить эксплуатацию боксов до завершения ремонтных работ. До 30 марта МУП «Модернизация…» проверит ливневую канализацию для оценки её влияния на грунт. До 30 июня МКУ «Управление заказчика…» разработает проект по водоотведению, чтобы остановить дальнейшую просадку. Кооперативу необходимо привлечь экспертов для анализа состояния фундамента и стен.

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Специалисты связывают деформации с нарушением дренажной системы и повышенной нагрузкой на грунт. Ливнёвка, не справляясь с потоками воды, размыла основание здания, что привело к перекосу конструкций.

Администрация Центрального округа обязана оповестить жителей близлежащих домов о рисках и плане работ. Последствия бездействия: Возможны обрушения, угрожающие жизни людей и имуществу. Владельцам ГСК стоит незамедлительно выполнить предписания, чтобы избежать административной ответственности. Ранее в Новосибирске уже вводили ввели режим ЧС.

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#Эмилия Губарева#Новосибирск#Безопасность#Режим ЧС#ЧС#Режим повышенной готовности
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