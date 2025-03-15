В Новосибирске ввели режим повышенной готовности — что происходит

Владельцам гаражей рекомендовано немедленно прекратить эксплуатацию боксов до завершения ремонтных работ. До 30 марта МУП «Модернизация…» проверит ливневую канализацию для оценки её влияния на грунт. До 30 июня МКУ «Управление заказчика…» разработает проект по водоотведению, чтобы остановить дальнейшую просадку. Кооперативу необходимо привлечь экспертов для анализа состояния фундамента и стен.