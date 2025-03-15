В Новосибирске взлетели цены на бензин — причина

Posted 15 марта, 04:30
Published 15 марта, 04:30
Modified 15 марта, 04:30
Updated 15 марта, 04:30
Новосибирскстат опубликовал статистику: за 12 месяцев стоимость моторного топлива в регионе резко выросла. Лидером стал бензин АИ-98, подорожавший на 15,2% — с 67,28 рублей/литр в феврале 2024-го до 79,40 ₽/л в феврале 2025-го.
Динамика по маркам:
АИ-95: +9,5% (с 52,40 ₽ до 57,94 ₽/л);
АИ-92: +10,5% (с 48,91 ₽ до 54,07 ₽/л);
Дизель: +9,5% (с 66,75 ₽ до 73,63 ₽/л);
Газовое топливо: рекордные +19,7% (с 22,81 ₽ до 28,41 ₽/л).
Рост цен на нефть, логистические издержки и налоговые изменения стали ключевыми факторами подорожания. Для автовладельцев это означает увеличение расходов на заправку в среднем на 1,500–2,000 ₽ в месяц.
Что дальше?
Аналитики прогнозируют стабилизацию к лету, но призывают пересмотреть привычки:
Использовать бонусные программы АЗС;
Перейти на экономичные авто;
Мониторить акции на топливных картах.
Тем временем в Новосибирске подешевели автомобили с пробегом.