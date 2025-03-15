В Новосибирске взлетели цены на бензин — причина

Новосибирскстат опубликовал статистику: за 12 месяцев стоимость моторного топлива в регионе резко выросла. Лидером стал бензин АИ-98, подорожавший на 15,2% — с 67,28 рублей/литр в феврале 2024-го до 79,40 ₽/л в феврале 2025-го.