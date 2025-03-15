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Posted 15 марта, 04:30

Published 15 марта, 04:30

Modified 15 марта, 04:30

Updated 15 марта, 04:30

Бензин стал дороже

В Новосибирске взлетели цены на бензин — причина

15 марта 2025, 04:30
Фото: Алина Гурицкая. atas.info. Бензин стал дороже

В Новосибирске взлетели цены на бензин

Цены на топливо в Новосибирской области взлетели за год, говорят данные Новосибирскстата.

Новосибирскстат опубликовал статистику: за 12 месяцев стоимость моторного топлива в регионе резко выросла. Лидером стал бензин АИ-98, подорожавший на 15,2% — с 67,28 рублей/литр в феврале 2024-го до 79,40 ₽/л в феврале 2025-го.

Динамика по маркам:

  • АИ-95: +9,5% (с 52,40 ₽ до 57,94 ₽/л);

  • АИ-92: +10,5% (с 48,91 ₽ до 54,07 ₽/л);

  • Дизель: +9,5% (с 66,75 ₽ до 73,63 ₽/л);

  • Газовое топливо: рекордные +19,7% (с 22,81 ₽ до 28,41 ₽/л).

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Рост цен на нефть, логистические издержки и налоговые изменения стали ключевыми факторами подорожания. Для автовладельцев это означает увеличение расходов на заправку в среднем на 1,500–2,000 ₽ в месяц.

Что дальше?

Аналитики прогнозируют стабилизацию к лету, но призывают пересмотреть привычки:

  • Использовать бонусные программы АЗС;

  • Перейти на экономичные авто;

  • Мониторить акции на топливных картах.

Тем временем в Новосибирске подешевели автомобили с пробегом.

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#Эмилия Губарева#Транспорт#Новосибирск#Цены#Бензин#Стоимость
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