В новосибирском СИЗО женщины рожают младенцев

Posted 15 марта, 02:54
Published 15 марта, 02:54
Modified 15 марта, 08:01
Updated 15 марта, 08:01
В следственном изоляторе Новосибирска содержатся две женщины, воспитывающие несовершеннолетних детей. Для них созданы особые условия: выделено отдельное помещение, оснащённое душевой кабиной, холодильником, микроволновкой и пеленальным столиком.
Несмотря на отсутствие в области специализированных учреждений для матерей с детьми (в России их всего семь), осуждённых направляют в кемеровский СИЗО, адаптированный под такие случаи. Однако до перевода новосибирские сотрудники обеспечивают временный комфорт: предоставляют базовые бытовые удобства; разрешают передачу детских вещей и продуктов; иногда дарят малышам игрушки, подчёркивая: «Ребёнок не должен страдать из-за ошибок родителей».
Согласно законодательству, женщины с детьми до 3 лет могут оставаться в СИЗО до вынесения приговора. После суда их переводят в колонии с семейными комнатами или отпускают под домашний арест, если позволяет тяжесть обвинения. В Новосибирской области подобная инфраструктура пока не развита, что осложняет процесс содержания. Ранее учителя физкультуры обвинили в избиении школьников.