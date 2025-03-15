В новосибирском СИЗО женщины рожают младенцев

Согласно законодательству, женщины с детьми до 3 лет могут оставаться в СИЗО до вынесения приговора. После суда их переводят в колонии с семейными комнатами или отпускают под домашний арест, если позволяет тяжесть обвинения. В Новосибирской области подобная инфраструктура пока не развита, что осложняет процесс содержания. Ранее учителя физкультуры обвинили в избиении школьников.