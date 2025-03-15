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Posted 15 марта, 02:54

Published 15 марта, 02:54

Modified 15 марта, 08:01

Updated 15 марта, 08:01

У заключенных есть дети

В новосибирском СИЗО женщины рожают младенцев

15 марта 2025, 02:54
Фото: 1MI. У заключенных есть дети
В Новосибирском СИЗО находятся под стражей две матери с детьми: об этом сообщил начальник регионального управления ФСИН Алан Купеев.

В следственном изоляторе Новосибирска содержатся две женщины, воспитывающие несовершеннолетних детей. Для них созданы особые условия: выделено отдельное помещение, оснащённое душевой кабиной, холодильником, микроволновкой и пеленальным столиком.

Несмотря на отсутствие в области специализированных учреждений для матерей с детьми (в России их всего семь), осуждённых направляют в кемеровский СИЗО, адаптированный под такие случаи. Однако до перевода новосибирские сотрудники обеспечивают временный комфорт: предоставляют базовые бытовые удобства; разрешают передачу детских вещей и продуктов; иногда дарят малышам игрушки, подчёркивая: «Ребёнок не должен страдать из-за ошибок родителей».

Согласно законодательству, женщины с детьми до 3 лет могут оставаться в СИЗО до вынесения приговора. После суда их переводят в колонии с семейными комнатами или отпускают под домашний арест, если позволяет тяжесть обвинения. В Новосибирской области подобная инфраструктура пока не развита, что осложняет процесс содержания. Ранее учителя физкультуры обвинили в избиении школьников.

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#Эмилия Губарева#Криминал#Новосибирск#Дети#Сизо
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