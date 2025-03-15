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Posted 15 марта, 04:05

Published 15 марта, 04:05

Modified 15 марта, 04:05

Updated 15 марта, 04:05

У львицы праздник

В Новосибирском зоопарке львица Найтирия празднует день рождения

15 марта 2025, 04:05
Фото: В.Габов, А.Поляков, Е.Черненко, В.Шадрин.. Новосибирский зоопарк. У львицы праздник
Еще одна именинница появилась в Новосибирском зоопарке.

15 марта гордость зверинца, роскошная львица Найтирия, принимает поздравления. Рождённая в 2016 году в Ленинградском зоопарке, она переехала в Новосибирск осенью 2019-го и с тех пор покоряет сердца гостей своей харизмой. Зоологи ласково зовут её Натя, отмечая сочетание силы, изящества и удивительной нежности.

В 2024 году образовалась пара со львом Ричардом. Теперь все с нетерпением ждут потомство. Найтирия обожает играть с мячами-гигантами и наблюдать за посетителями с высоты своего скального участка.

Её рацион включает только отборное мясо, витаминные добавки и любовь смотрителей, которые готовят для неё «сюрпризы» в виде ледяных угощений зимой.

«Натя — воплощение дикой красоты и грации. Мы верим, что её потомство поможет укрепить генетическое разнообразие вида в неволе», — говорят сотрудники.

Это не единственная именинница в зоопарке.

Видео: Новосибирский зоопарк.
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