В Новосибирском зоопарке львица Найтирия празднует день рождения

Posted 15 марта, 04:05
Published 15 марта, 04:05
Modified 15 марта, 04:05
Updated 15 марта, 04:05
15 марта гордость зверинца, роскошная львица Найтирия, принимает поздравления. Рождённая в 2016 году в Ленинградском зоопарке, она переехала в Новосибирск осенью 2019-го и с тех пор покоряет сердца гостей своей харизмой. Зоологи ласково зовут её Натя, отмечая сочетание силы, изящества и удивительной нежности.
В 2024 году образовалась пара со львом Ричардом. Теперь все с нетерпением ждут потомство. Найтирия обожает играть с мячами-гигантами и наблюдать за посетителями с высоты своего скального участка.
Её рацион включает только отборное мясо, витаминные добавки и любовь смотрителей, которые готовят для неё «сюрпризы» в виде ледяных угощений зимой.
«Натя — воплощение дикой красоты и грации. Мы верим, что её потомство поможет укрепить генетическое разнообразие вида в неволе», — говорят сотрудники.
Это не единственная именинница в зоопарке.