В Новосибирском зоопарке львица Найтирия празднует день рождения

15 марта гордость зверинца, роскошная львица Найтирия, принимает поздравления. Рождённая в 2016 году в Ленинградском зоопарке, она переехала в Новосибирск осенью 2019-го и с тех пор покоряет сердца гостей своей харизмой. Зоологи ласково зовут её Натя, отмечая сочетание силы, изящества и удивительной нежности.