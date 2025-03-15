В Новосибирском зоопарке медведи вышли из спячки — первые кадры после пробуждения

Сотрудники зоопарка подготовили территорию — расчистили дорожки от снега и открыли доступ к вольерам с бурыми медведями. Если не застанете их во время прогулки, не расстраивайтесь: к середине апреля Челси, Валя и Леха полностью войдут в ритм и будут радовать гостей целый день. Наблюдать за медведями лучше в утренние часы — в это время они любят исследовать вольеры и играть с игрушками, которые зоологи разложили для стимуляции их природных инстинктов. Львица Найтирия празднует день рождения.