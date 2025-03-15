В Новосибирском зоопарке медведи вышли из спячки — первые кадры после пробуждения

Posted 15 марта, 07:15
Published 15 марта, 07:15
Modified 15 марта, 07:17
Updated 15 марта, 07:17
С первыми лучами весеннего солнца обитатели зоопарка начали выходить из зимней дремоты. Уссурийская медведица Челси и бурые медведи Валя с Лехой покинули свои уютные зимовочные укрытия, чтобы вдохнуть свежий воздух и постепенно вернуться к активной жизни.
Медведи тщательно приводят в порядок густые шубы, сбрасывая остатки зимнего сна. Неспешно прогуливаясь по вольерам, хищники разминают мышцы, осваиваясь в пространстве после месяцев покоя. Пока звери проводят на улице всего несколько часов в день, но с каждым днём их активность растёт.
Сотрудники зоопарка подготовили территорию — расчистили дорожки от снега и открыли доступ к вольерам с бурыми медведями. Если не застанете их во время прогулки, не расстраивайтесь: к середине апреля Челси, Валя и Леха полностью войдут в ритм и будут радовать гостей целый день. Наблюдать за медведями лучше в утренние часы — в это время они любят исследовать вольеры и играть с игрушками, которые зоологи разложили для стимуляции их природных инстинктов. Львица Найтирия празднует день рождения.