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Posted 15 марта, 07:15

Published 15 марта, 07:15

Modified 15 марта, 07:17

Updated 15 марта, 07:17

Медведи проснулись

В Новосибирском зоопарке медведи вышли из спячки — первые кадры после пробуждения

15 марта 2025, 07:15
Фото: Эмилия Губарева. atas.info. Медведи проснулись

В Новосибирском зоопарке медведи вышли из спячки

Весеннее пробуждение медведей произошло в Новосибирском зоопарке: появились первые кадры.

С первыми лучами весеннего солнца обитатели зоопарка начали выходить из зимней дремоты. Уссурийская медведица Челси и бурые медведи Валя с Лехой покинули свои уютные зимовочные укрытия, чтобы вдохнуть свежий воздух и постепенно вернуться к активной жизни.

Медведи тщательно приводят в порядок густые шубы, сбрасывая остатки зимнего сна. Неспешно прогуливаясь по вольерам, хищники разминают мышцы, осваиваясь в пространстве после месяцев покоя. Пока звери проводят на улице всего несколько часов в день, но с каждым днём их активность растёт.

Видео: Новосибирский зоопарк.

Сотрудники зоопарка подготовили территорию — расчистили дорожки от снега и открыли доступ к вольерам с бурыми медведями. Если не застанете их во время прогулки, не расстраивайтесь: к середине апреля Челси, Валя и Леха полностью войдут в ритм и будут радовать гостей целый день. Наблюдать за медведями лучше в утренние часы — в это время они любят исследовать вольеры и играть с игрушками, которые зоологи разложили для стимуляции их природных инстинктов. Львица Найтирия празднует день рождения.

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