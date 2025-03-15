В Новосибирском зоопарке отметили день рождения леопарда Катанги

Катанга принадлежит к подвиду дальневосточного леопарда — самой малочисленной популяции больших кошек на планете. Эти животные занесены в Красную книгу России как находящиеся под критической угрозой исчезновения. Новосибирский зоопарк вносит вклад в их защиту с 1970 года, участвуя в международных программах по разведению и реинтродукции вида.