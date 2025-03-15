atas.info
ГлавноеВсе новости
atas.info
ГлавноеВсе новости

Posted 15 марта, 03:28

Published 15 марта, 03:28

Modified 15 марта, 03:30

Updated 15 марта, 03:30

У леопарда праздник

В Новосибирском зоопарке отметили день рождения леопарда Катанги

15 марта 2025, 03:28
Фото: 1MI. У леопарда праздник
Дальневосточный леопард Катанга отпраздновал свое 14-летие в Новосибирском зоопарке, о чем рассказали в зверинце.

14 марта одна из самых знаменитых обитательниц Новосибирского зоопарка — леопард Катанга — отмечает свой 14-й день рождения. Рожденная в 2011 году, она прибыла в Сибирь из Франции в 2012-м и за годы жизни здесь стала настоящим символом учреждения, покорив сердца тысяч посетителей.

Катанга принадлежит к подвиду дальневосточного леопарда — самой малочисленной популяции больших кошек на планете. Эти животные занесены в Красную книгу России как находящиеся под критической угрозой исчезновения. Новосибирский зоопарк вносит вклад в их защиту с 1970 года, участвуя в международных программах по разведению и реинтродукции вида.

Видео: Новосибирский зоопарк.
Антисанитария и бизнес на кафе: почему посетители критикуют Новосибирский зоопарк
Узнать подробнее

Для Катанги созданы условия, максимально приближенные к естественным: просторный вольер с укрытиями, специальный рацион и регулярный ветеринарный контроль. Несмотря на почтенный возраст, хищница сохраняет активность и игривый нрав.

Сотрудники зоопарка подготовили для именинницы праздничное угощение — мясной торт с витаминными «свечами». «Катанга — наша гордость. Желаем ей здоровья и ещё много лет радовать гостей!».

Дальневосточные леопарды в дикой природе насчитывают менее 120 особей. Каждая жизнь, включая Катангину, — бесценный шанс сохранить уникальный вид для будущих поколений. Ранее в Новосибирске спасли кошку от бездомной женщины.

Жители Новосибирска стали чаще болеть ОРВИ и гриппом
Узнать подробнее
Читайте также:
Обезьяна напала на туристку из НовосибирскаВ Новосибирске сыр и масло снова могут взлететь в цене — названа причинаВ новосибирском СИЗО женщины рожают младенцев
#Эмилия Губарева#Видео#Новосибирск#Животные#Зоопарк#День рождения#Новосибирский зоопарк
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт atas.info обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Атас.Инфо». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-82301 от 23 ноября 2021 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Нимко Екатерина Владимировна

Телефон: +7 (985) 271-72-19  /  +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: info@atas.info / ooopremmediainvest@gmail.com

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Коммерческий отдел: +7 (905) 192-29-13, reklama@atas.info 

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика