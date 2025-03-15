В Новосибирском зоопарке отметили день рождения леопарда Катанги

Posted 15 марта, 03:28
Published 15 марта, 03:28
Modified 15 марта, 03:30
Updated 15 марта, 03:30
14 марта одна из самых знаменитых обитательниц Новосибирского зоопарка — леопард Катанга — отмечает свой 14-й день рождения. Рожденная в 2011 году, она прибыла в Сибирь из Франции в 2012-м и за годы жизни здесь стала настоящим символом учреждения, покорив сердца тысяч посетителей.
Катанга принадлежит к подвиду дальневосточного леопарда — самой малочисленной популяции больших кошек на планете. Эти животные занесены в Красную книгу России как находящиеся под критической угрозой исчезновения. Новосибирский зоопарк вносит вклад в их защиту с 1970 года, участвуя в международных программах по разведению и реинтродукции вида.
Для Катанги созданы условия, максимально приближенные к естественным: просторный вольер с укрытиями, специальный рацион и регулярный ветеринарный контроль. Несмотря на почтенный возраст, хищница сохраняет активность и игривый нрав.
Сотрудники зоопарка подготовили для именинницы праздничное угощение — мясной торт с витаминными «свечами». «Катанга — наша гордость. Желаем ей здоровья и ещё много лет радовать гостей!».
Дальневосточные леопарды в дикой природе насчитывают менее 120 особей. Каждая жизнь, включая Катангину, — бесценный шанс сохранить уникальный вид для будущих поколений. Ранее в Новосибирске спасли кошку от бездомной женщины.