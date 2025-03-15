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Posted 15 марта, 12:07

Published 15 марта, 12:07

Modified 15 марта, 12:09

Updated 15 марта, 12:09

Девочки получали красивые имена

В Новосибирской области родилась царица

15 марта 2025, 12:07
Фото: 1MI. Девочки получали красивые имена
В Новосибирской области девочке дали имя необычной красоты: его назвал ЗАГС.

В числе самых популярных имен, которыми родители нарекали своих дочек в марте, были Ева, Анна, Виктория, Варвара и София. Также были и необычные варианты: Севда (оно означает «радуга», «цветок»), Таина («чудо», «загадка»), Ирия («нежная», «ласковая»), Мирая («мир»).

Также в Новосибирской области родилась девочка по имени Анеля. По греческому происхождению оно означает «светлая», по тюркской версии — «царица», «благодатная». Оно ассоциируется с удачей, благополучием, женской красотой, умом и мудростью.

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Родители удивили окружающих, выбрав для новорождённого мальчика имя Алибек. Это имя, имеющее арабские и персидские корни, несёт в себе мощную символику:

  • С арабского — «возвышенный», «превосходящий»;

  • С персидского — «господин», «правитель».

Также на свет появились младенцы с именами:

  • Алмуддассир — «погружённый в размышления» (с арабского);

  • Мурод — «желанный» или «счастливый» (тюркское происхождение);

  • Юсиф — «приумноженный» (арабская версия имени Иосиф);

  • Ахмед — «достойный похвалы» (один из эпитетов Пророка в исламе).

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Несмотря на интерес к экзотике, традиционные имена сохраняют лидерство:

  • Роман — «крепкий», «римлянин»;

  • Михаил — «подобный Богу»;

  • Александр — «защитник»;

  • Артём — «невредимый», «здоровый»;

  • Матвей — «дар Божий».

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