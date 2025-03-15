В Новосибирской области родилась царица

Posted 15 марта, 12:07
Published 15 марта, 12:07
Modified 15 марта, 12:09
Updated 15 марта, 12:09
В числе самых популярных имен, которыми родители нарекали своих дочек в марте, были Ева, Анна, Виктория, Варвара и София. Также были и необычные варианты: Севда (оно означает «радуга», «цветок»), Таина («чудо», «загадка»), Ирия («нежная», «ласковая»), Мирая («мир»).
Также в Новосибирской области родилась девочка по имени Анеля. По греческому происхождению оно означает «светлая», по тюркской версии — «царица», «благодатная». Оно ассоциируется с удачей, благополучием, женской красотой, умом и мудростью.
Родители удивили окружающих, выбрав для новорождённого мальчика имя Алибек. Это имя, имеющее арабские и персидские корни, несёт в себе мощную символику:
С арабского — «возвышенный», «превосходящий»;
С персидского — «господин», «правитель».
Также на свет появились младенцы с именами:
Алмуддассир — «погружённый в размышления» (с арабского);
Мурод — «желанный» или «счастливый» (тюркское происхождение);
Юсиф — «приумноженный» (арабская версия имени Иосиф);
Ахмед — «достойный похвалы» (один из эпитетов Пророка в исламе).
Популярные имена-2024
Несмотря на интерес к экзотике, традиционные имена сохраняют лидерство:
Роман — «крепкий», «римлянин»;
Михаил — «подобный Богу»;
Александр — «защитник»;
Артём — «невредимый», «здоровый»;
Матвей — «дар Божий».