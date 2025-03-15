В Новосибирской области родилась царица

В числе самых популярных имен, которыми родители нарекали своих дочек в марте, были Ева, Анна, Виктория, Варвара и София. Также были и необычные варианты: Севда (оно означает «радуга», «цветок»), Таина («чудо», «загадка»), Ирия («нежная», «ласковая»), Мирая («мир»).