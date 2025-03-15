В России предложили гасить ипотеку за рождение детей

Posted 15 марта, 07:25
Published 15 марта, 07:25
Modified 15 марта, 07:27
Updated 15 марта, 07:27
В России может появиться новая мера поддержки семей: за каждого ребёнка государство будет погашать часть жилищного кредита. Инициатива, направленная на стимулирование рождаемости, уже обсуждается в профильном комитете Госдумы.
Как это работает?
— Первый ребёнок: списание 25% от суммы ипотеки;
— Второй ребёнок: ещё 25%;
— Третий и четвёртый: полное погашение оставшегося долга.
Зачем это нужно?
Авторы идеи подчёркивают, что программа поможет семьям с детьми снизить финансовую нагрузку, особенно при выплате крупных займов. По их расчётам, это может увеличить рождаемость в 1,5–3 раза, улучшив демографическую ситуацию.
В Ассоциации финансовых организаций заявили, что пока не получали официальных уведомлений о проекте. В комитете по защите семьи подтвердили, что предложение рассматривается, но окончательное решение остаётся за правительством.
Что дальше?
Инициатива может быть оформлена в законопроект уже в ближайшие месяцы. Эксперты спорят: одни видят в этом шанс для молодых семей, другие сомневаются в эффективности, напоминая о необходимости комплексной демографической политики. Зону отдыха с бассейном и СПА-Центром за 800 миллионов построят в Новосибирске.