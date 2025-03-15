В России предложили гасить ипотеку за рождение детей

Инициатива может быть оформлена в законопроект уже в ближайшие месяцы. Эксперты спорят: одни видят в этом шанс для молодых семей, другие сомневаются в эффективности, напоминая о необходимости комплексной демографической политики. Зону отдыха с бассейном и СПА-Центром за 800 миллионов построят в Новосибирске.