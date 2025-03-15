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Posted 15 марта, 07:25

Published 15 марта, 07:25

Modified 15 марта, 07:27

Updated 15 марта, 07:27

Ипотеку предложили списывать

В России предложили гасить ипотеку за рождение детей

15 марта 2025, 07:25
Фото: 1MI. Ипотеку предложили списывать

Жителям Новосибирска могут погасить ипотеку за рождение детей

В Госдуме предложили списывать ипотеку за рождение ребёнка: если такой законопроект примут, то жители Новосибирска смогут обзавестись своим жильем.

В России может появиться новая мера поддержки семей: за каждого ребёнка государство будет погашать часть жилищного кредита. Инициатива, направленная на стимулирование рождаемости, уже обсуждается в профильном комитете Госдумы.

Как это работает?

— Первый ребёнок: списание 25% от суммы ипотеки;

— Второй ребёнок: ещё 25%;

— Третий и четвёртый: полное погашение оставшегося долга.

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Зачем это нужно?

Авторы идеи подчёркивают, что программа поможет семьям с детьми снизить финансовую нагрузку, особенно при выплате крупных займов. По их расчётам, это может увеличить рождаемость в 1,5–3 раза, улучшив демографическую ситуацию.

В Ассоциации финансовых организаций заявили, что пока не получали официальных уведомлений о проекте. В комитете по защите семьи подтвердили, что предложение рассматривается, но окончательное решение остаётся за правительством.

Что дальше?

Инициатива может быть оформлена в законопроект уже в ближайшие месяцы. Эксперты спорят: одни видят в этом шанс для молодых семей, другие сомневаются в эффективности, напоминая о необходимости комплексной демографической политики. Зону отдыха с бассейном и СПА-Центром за 800 миллионов построят в Новосибирске.

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