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Posted 15 марта, 05:22

Published 15 марта, 05:22

Modified 15 марта, 05:24

Updated 15 марта, 05:24

Бездомным животным помогают

Забота о бездомных животных: Авито запустил специальный проект

15 марта 2025, 05:22
Фото: 1MI. Бездомным животным помогают
Авито и кинокомпания «Централ Партнершип» (входит в «Газпром-Медиа») объявили о запуске совместного благотворительного проекта, направленного на помощь бездомным животным, а также на популяризацию ответственного подхода к их пристройству.

В нем каждый желающий сможет узнать, что необходимо сделать, чтобы взять из приюта кошку или собаку. Инструкцию для пользователей помог подготовить фонд помощи бездомным животным «Ника», реализующий различные программы по помощи брошенным животным с 2011 года.

Помимо этого, на странице проекта можно пройти тест «Готовы ли вы взять животное из приюта?». В зависимости от результатов теста участникам будет предложена подборка объявлений на Авито с животными, ищущими дом, или возможность поддержать благотворительные фонды, помогающие питомцам. Найти раздел можно в сторис на главной странице платформы.

«Авито активно поддерживает и реализует различные ESG-инициативы, стараясь сделать процесс участия в благотворительности максимально простым и понятным. Надеемся, что благотворительный проект, поможет найти заботливых хозяев для многих животных и поддержит фонды, которые вкладывают много труда для их спасения. Общими усилиями мы можем внести позитивные изменения и сделать этот мир лучше для наших четвероногих друзей», — комментирует руководитель продукта ESG Авито Василий Лексин.
Авито запустит сервис для поиска подработки
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#Эмилия Губарева#Новосибирск#Животные#Кошка#Собака#Приют
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