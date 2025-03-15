Заключенные массово женятся в новосибирских колониях

Posted 15 марта, 08:12
Published 15 марта, 08:12
Modified 15 марта, 08:14
Updated 15 марта, 08:14
В 2024 году в колониях региона заключённые оформили 138 официальных браков — это на 38% больше, чем среднегодовые показатели прошлых лет. Такие данные привёл начальник регионального управления ФСИН Алан Купеев на пресс-брифинге 14 марта.
В предыдущие годы в исправительных учреждениях Новосибирской области ежегодно регистрировали около 100 семейных пар. Рост числа браков связывают с упрощением процедуры подачи заявлений и расширением программ социальной адаптации.
Отдельное внимание Купеев уделил условиям содержания женщин с детьми в новосибирских следственных изоляторах. Для двух матерей с младенцами оборудованы комнаты с кроватками, пеленальными столиками и бытовой техникой. Также им разрешены длительные свидания с родственниками для поддержания семейных связей. Даже в местах лишения свободы люди стремятся сохранить отношения, что положительно влияет на их моральный облик.