Заключенные массово женятся в новосибирских колониях

Отдельное внимание Купеев уделил условиям содержания женщин с детьми в новосибирских следственных изоляторах. Для двух матерей с младенцами оборудованы комнаты с кроватками, пеленальными столиками и бытовой техникой. Также им разрешены длительные свидания с родственниками для поддержания семейных связей. Даже в местах лишения свободы люди стремятся сохранить отношения, что положительно влияет на их моральный облик.