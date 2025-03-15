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Posted 15 марта, 08:12

Published 15 марта, 08:12

Modified 15 марта, 08:14

Updated 15 марта, 08:14

Пары женятся

Заключенные массово женятся в новосибирских колониях

15 марта 2025, 08:12
Фото: 1MI. Пары женятся

В новосибирских колониях заключенные вступили в 138 браков

В исправительных учреждениях Новосибирской области зафиксирован рост числа семейных союзов, о чем сообщили в управлении ФСИН.

В 2024 году в колониях региона заключённые оформили 138 официальных браков — это на 38% больше, чем среднегодовые показатели прошлых лет. Такие данные привёл начальник регионального управления ФСИН Алан Купеев на пресс-брифинге 14 марта.

В предыдущие годы в исправительных учреждениях Новосибирской области ежегодно регистрировали около 100 семейных пар. Рост числа браков связывают с упрощением процедуры подачи заявлений и расширением программ социальной адаптации.

Отдельное внимание Купеев уделил условиям содержания женщин с детьми в новосибирских следственных изоляторах. Для двух матерей с младенцами оборудованы комнаты с кроватками, пеленальными столиками и бытовой техникой. Также им разрешены длительные свидания с родственниками для поддержания семейных связей. Даже в местах лишения свободы люди стремятся сохранить отношения, что положительно влияет на их моральный облик.

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